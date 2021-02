ES realiza nova fase de expansão de leitos de UTI para enfrentamento à Covid-19

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (10), a disponibilização de mais 19 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) à população capixaba que necessita de atendimento a casos graves do novo Coronavírus (Covid-19). A ação faz parte da nova fase da política de ampliação de leitos no Espírito Santo, denominada “Leitos para Todos”.

Os leitos estarão disponíveis no Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), que recentemente passou por uma adequação do espaço com a realização de obras para garantir a assistência hospitalar aos capixabas, com investimento de cerca de R$ 2,6 milhões.

“Esse hospital foi totalmente transformado, passando agora a ter 120 leitos entre UTI e Enfermaria. Serão 39 leitos de UTI Covid para dar suporte ao enfrentamento à doença. Após vencermos a pandemia, esses leitos estarão disponíveis para outras enfermidades. Nossa estratégia é de ofertar leitos para todos. Não faltou leito para ninguém aqui no Espírito Santo”, destacou o governador, durante o anúncio transmitido ao vivo pelas redes sociais.

Casagrande prosseguiu: “Os leitos dão dignidade às pessoas. Estamos recebendo pacientes do Amazonas e Rondônia, pois esses estados não tiveram condições de atender a todos. Até Portugal, um país desenvolvido, colapsou e aqui no Espírito Santo não faltou leito para nenhum capixaba. Esse ano, o Carnaval precisa ser diferente. É preciso festejar com os familiares, sem aglomeração”.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, existe a previsão de que o Estado passe a ter mais de 100 novos leitos de UTI ainda em fevereiro. “O Estado se prepara para que nos meses de março e abril possa ocorrer a sazonalidade no aumento de doenças respiratórias. Entendemos que é prudente voltar a fortalecer a rede hospitalar para poder suportar pressões que tenham dimensões maiores daquelas que foram enfrentadas em 2020”, afirmou.

A vice-governadora Jacqueline Moraes fez uma avaliação sobre a estratégia do Governo do Estado no fortalecimento da rede hospital ante os desafios da pandemia. “Muito se falou sobre hospitais de campanha, que agora viraram ferro velho em outros estados. Aqui no Espírito Santo, os novos leitos ficarão de legado à população na rede pública”, pontuou.

O deputado estadual Dr. Hércules, que preside a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, também participou do anúncio: “Foi uma emoção quando o Estado começou a receber pacientes de fora. Jogar pedra é muito fácil, mas vem fazer para ver como é difícil. O senhor deixará um legado muito grande para a população. A obra social e humanitária vai ficar marcada por muitos anos. Vamos lembrar que a maior obra que o governador Casagrande fez foi de amor ao próximo. Uma vida não tem preço e estou muito orgulhoso desse trabalho”.

Mais 24 leitos de UTI na rede própria nos próximos dias

Ainda para os próximos dias, a Secretaria da Saúde (Sesa) trabalha para a ampliação de mais 24 leitos de UTI em hospitais da rede estadual. Serão disponibilizados 18 leitos de UTI no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra, e mais seis leitos de UTI no Hospital Estadual João dos Santos Neves (HJSN), em Baixo Guandu.

Os hospitais passaram por novas readequações de seus espaços para a ampliação dos leitos e, assim, poder ampliar também a assistência à população capixaba.