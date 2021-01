ES recebe doação de face shields para profissionais da linha de frente no combate a Covid-19

today12 de janeiro de 2021 remove_red_eye44

O Governo do Estado do Espírito Santo recebeu a doação de 8.100 protetores faciais, do tipo “face shield”, que serão repassadas à Secretaria da Saúde (Sesa) para distribuição e utilização por profissionais da linha de frente no combate ao novo Coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (11) pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Os equipamentos foram doados por dois grupos de empresários (União BR e União ES).

Casagrande agradeceu a doação e reafirmou a necessidade da empatia nesse momento de crise humanitária. “Com muita alegria estamos recebendo esses protetores faciais para nossos profissionais da saúde. A União BR e União ES são instituições que unem um grupo de pessoas da sociedade civil e, desde março, estão colaborando para mitigar os impactos da pandemia principalmente junto aos mais vulneráveis. Vimos muitas pessoas ajudando o outro nesse momento de crise, seja com a doação de insumos, alimentos e maquinário para a saúde. Uma boa ação desta nos motiva logo no início da semana”, disse.

Em sua fala, o governador pediu que a população continue colaborando no combate ao vírus diante do aumento do número de casos e mortes. “Peço a todos que continuem colaborando, pois voltamos a ter mais de mil mortos no Brasil na média móvel dos últimos 14 dias. Os números de contagiados e de internados têm aumentado. Esse é um trabalho de todos e não somente dos governos. Cada um precisa fazer sua parte”, destacou.

A entrega simbólica dos equipamentos de proteção ao governador foi feita pelo coordenador da União ES, Rogério Salume. Segundo ele, o momento é de união de todos para mitigar os impactos da pandemia a quem mais necessita. O grupo de empresários desde março vem fazendo doações a população mais necessitada, incluindo cestas básicas distribuídas por meio do programa ES Solidário, do Governo do Espírito Santo, que organiza o recebimento e distribuição das doações feitas por empresas e pela sociedade civil.

“Mais de 50 mil famílias já receberam cestas básicas e, durante a Páscoa, doamos ovos para dar um pouco de alegria a essas pessoas. Estamos com uma parceria forte com o Estado, através do Corpo de Bombeiros que está nos ajudando com a logística. Junto com empresas de todo o País, estamos trazendo 8.100 máscaras faciais para ajudar no combate à proliferação do vírus e para que os profissionais da linha de frente possam se proteger. Para nós é gratificante e vamos continuar fazendo um pouco mais. Hoje mesmo as máscaras estarão disponíveis para serem distribuídas e utilizadas”, afirmou Salume.

O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, agradeceu a iniciativa em nome do Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçou a importância dos equipamentos de proteção individual (EPIs) no enfrentamento à Covid-19. “Temos uma realidade que os protetores, junto à paramentação e proteção individual dos trabalhadores, têm permitido que os profissionais que trabalham próximos aos pacientes não tenham se infectado. Demonstra explicitamente que a devida proteção garante a esses profissionais a segurança para poder prestar o devido cuidado, além de salvar vidas, proteger a si mesmo”, pontuou.