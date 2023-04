Escolas municipais de Vila Velha agora terão o ‘SOS Escola’

today21 de abril de 2023 remove_red_eye132

O “SOS Escola” é um aplicativo de celular que poderá ser acionado a qualquer momento pelas pessoas cadastradas. Após o pedido de socorro, uma mensagem irá aparecer na tela do computador, na Central de Operações da Guarda Municipal de Vila Velha. Na informação, o agente saberá a unidade e o endereço de onde partiu o chamado. Imediatamente, a viatura que estiver mais próxima será encaminhada para o local. Nesse momento, a pessoa que acionou o botão receberá uma mensagem, onde saberá que o pedido foi atendido.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, afirmou que o “SOS Escola” é uma das medidas para auxiliar na segurança: “O aplicativo deverá ser acionado em caso de urgência. Os diretores já foram orientados e passarão por treinamento”, menciona.

Conforme a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, somente as pessoas autorizadas terão acesso ao aplicativo. “Os cadastros já foram realizados no aplicativo e essas pessoas poderão acionar a Guarda Municipal de Vila Velha em momentos de necessidades. O objetivo do aplicativo é trazer celeridade nos atendimentos às escolas”, expressou.

A secretária municipal de Educação, Adriana Chagas Meireles, ressaltou a importância do aplicativo: “Esse aplicativo será de extrema importância para os funcionários e para os alunos. Essa é apenas uma das medidas implementadas. Desenvolvemos diversos projetos junto com a GMVV para prevenção ao bullying e gerenciamento de conflitos, com abordagens sobre inteligência emocional, autocontrole e autorresponsabilidade. Queremos promover a cultura da paz no ambiente escolar e prevenir situações de violência”, frisa.

Inspetoria Escolar

Além do “SOS Escola”, as unidades também contam com as visitas tranquilizadoras, onde os agentes entram na unidade de ensino e conversam com diretores, professores e alunos.

A GMVV também auxilia na entrada e na saída dos alunos e dos funcionários. Também é desenvolvido o projeto “Anjos da Guarda”, um recurso criado para gerar laços e ampliar a presença junto à comunidade escolar, auxiliando na construção de uma relação de cooperação e transparência entre o cidadão e as forças de segurança.