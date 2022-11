ES adere a associação com mais de 2.500 entes subnacionais em todo mundo

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou um acordo para que o Espírito Santo se associe ao ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, que conta com mais de 100 governos subnacionais. A assinatura foi realizada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), que acontece na cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito.

Com a assinatura, o Espírito Santo passa a fazer parte de uma rede de mais de 2.500 entes subnacionais em todo o mundo. Desta forma, o Estado pode realizar troca de experiências com os demais associados e receberá suporte para levar a agenda de mudanças climáticas aos seus 78 municípios.

“Quero agradecer ao ICLEI pela oportunidade de fazer parte dessa associação. Queremos estar em sintonia e cada vez mais forte com o tema das mudanças climáticas. Nosso intuito é ajudar o Brasil a atingir as metas acordadas em Paris em 2015. Para isso, precisamos iniciar o processo fazendo o nosso dever de casa”, disse o governador Casagrande.

Participaram da assinatura, o presidente da ICLEI no Brasil, Rodrigo Conrad, além de integrantes da comitiva capixaba na COP 27: a com o secretário de Estado do Meio Ambiente, Fabrício Machado; a subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos, Joseane Zoghbi, e o coordenador de projetos, Robson Monteiro.

O ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais de 130 países, a instituição colabora com as políticas de sustentabilidade e impulsionam a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.