Espírito Santo alcança nota máxima em transparência nos dados da vacinação

today21 de agosto de 2021 remove_red_eye30

O Espírito Santo é o Estado mais transparente do Brasil também nos dados da vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19). E agora, com nota máxima no Índice de Transparência da Covid-19 3.0 (ITC-19), divulgado nesta sexta-feira (20), pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR).

O Estado, que já havia alcançado o 1º lugar na avaliação divulgada em junho, cresceu sete pontos, alcançando 100% dos quesitos avaliados. Em sua terceira fase, o ITC-19 ampliou o número de critérios de transparência avaliados, passando a analisar, além da disponibilidade e qualidade de dados epidemiológicos e de infraestrutura de saúde, os indicadores sobre a vacinação nos Estados e no Governo Federal.

Foram analisados itens como: notificações de casos, idade, sexo e raça/cor de pacientes confirmados e de pessoas vacinadas; informações sobre grupos prioritários e cobertura da vacinação; além de dados sobre a infraestrutura de saúde, como ocupação de leitos, testes disponíveis e aplicados, e doses de vacina recebidas e distribuídas.

O Estado já havia alcançado o 1° lugar, em 2020, na avaliação anterior da OKBR sobre a eficiência do poder público em fornecer informações atualizadas e confiáveis sobre a Covid-19, assim como no índice da Transparência Internacional Brasil, que avaliou a transparência nos dados sobre os gastos realizados para o enfrentamento à pandemia.

Além disso, neste ano, o Espírito Santo voltou a ser 1º lugar em transparência pública no País, de acordo com a Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°, da Controladoria Geral da União (CGU), divulgada em março. A avaliação mostra que o Estado recebeu nota máxima, ocupando o topo do ranking entre os 27 Estados.

Ações

O 1° lugar alcançado pelo Estado no ranking de transparência dos dados da vacinação é fruto do compromisso do Governo Estadual com o controle social. Por meio do trabalho conjunto da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest) e dos demais órgãos e entidades estaduais, e sem a necessidade de gastos adicionais, foram criadas ferramentas que disponibilizam informações detalhadas sobre a campanha de imunização em formato gráfico e de fácil entendimento.

Ao acessar o portal www.coronavirus.es.gov.br, os cidadãos, pesquisadores, jornalistas e o Poder Público têm acesso a todas as informações sobre o número de doses recebidas pelo Estado, a quantidade distribuída aos municípios e a evolução da administração da 1ª e 2ª doses, com dados por município.

Os painéis de vacinação e de aplicação de doses, que utilizam a tecnologia de Business Intelligence (BI), são atualizados diariamente e informam dados como a quantidade de doses aplicadas por laboratório e o percentual da população já vacinada. Também estão disponíveis os números relativos à cobertura vacinal em cada grupo prioritário, além do perfil de gênero, raça/cor e idade dos vacinados.