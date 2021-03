Espírito Santo amplia número de leitos para enfrentamento da Covid-19

O Governo do Espírito Santo entregou, nesta sexta-feira (05), mais 36 leitos para o enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). A entrega faz parte da segunda fase de expansão da política de “Leitos para Todos”. São dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 26 de enfermaria disponibilizados no Hospital Vitória (antigo Hospital Praia do Canto), localizado na Capital. O valor do contrato é de aproximadamente R$ 2 milhões para vigência de 60 dias.

“A partir de amanhã, todos esses leitos estarão regulados para nossa Central de Vagas para atendermos exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19. São mais dez vagas de UTI e 26 leitos de enfermaria. Estamos fazendo esforços gigantescos para estarmos sempre um passo adiante do vírus. Muitos estados estão em colapso por falta de leitos. O Espírito Santo não é uma ilha e não estamos imunes a isso, mas vamos chegar a 900 leitos de UTI no final de abril. Somos o Estado com o maior número de leitos por habitante”, afirmou o governador Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Segundo o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, a ampliação desta sexta-feira (05) faz parte da segunda fase da expansão do Leitos para Todos. “Ampliando mais leitos exclusivos para o atendimento à Covid-19 no Estado e atender à população capixaba”, afirmou.