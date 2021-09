Espírito Santo anuncia compra de 500 mil doses da vacina contra Covid-19 do Instituto Butantan

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), assinou um contrato com o Instituto Butantan que garante a aquisição imediata de 500 mil doses da vacina CoronaVac. O valor investido na aquisição é de R$ 26, 5 milhões, sendo que as doses serão retiradas na cidade de São Paulo com previsão de chegada em solo capixaba até o dia 13 de setembro. Esse é mais um esforço do Governo do Estado em busca de reduzir a circulação do novo Coronavírus (Covid-19) e garantir a imunização de toda população contra a doença.



O imunizante será utilizado para dar celeridade a vacinação da população acima de 18 anos no Estado e, juntamente com as doses enviadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), permitirá que um novo grupo inicie o esquema vacinal ainda no mês de outubro.



Em pronunciamento realizado nesta sexta-feira (03), no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande afirmou que essa importante ação demonstra o compromisso com a preservação da vida dos capixabas.



“É uma oportunidade que estamos tendo de comprar essas vacinas do Butantan, a quem agradeço pela parceria. São vacinas que reservamos no início da gestão da pandemia, quando encaminhamos um expediente ao Instituto solicitando 500 mil doses. Naquela época, nossa intenção era vacinar profissionais da saúde, segurança pública e educação. Todos eles já foram vacinados e agora podemos usar essas doses para avançar na imunização dos capixabas acima de 18 anos, podendo destinar ainda doses de outras vacinas para o reforço dos idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses”, afirmou Casagrande.



“Com a aquisição dessa vacina e a somatória das doses enviadas pelo Ministério da Saúde, os municípios capixabas terão disponibilidade de pelo menos a D1 para 100% da população adulta com 18 anos ou mais, ainda no mês de setembro. O que também nos possibilitará concluir a D2 deste grupo até novembro. Além disso, a meta é concluir a vacinação dos adolescentes com a primeira e segunda dose em dezembro. Por fim, teremos condições de reforçar o esquema vacinal de toda população idosa até o mês de dezembro”, detalhou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.



A negociação para aquisição de vacinas contra a Covid-19 começou no início deste ano, quando foi encaminhada uma solicitação de compra ao Instituto. Entretanto, devido a existência de uma cláusula de exclusividade de distribuição – que se encerrou este mês – no acordo entre a instituição e o Ministério da Saúde, não foi possível viabilizar a compra. O Espírito Santo será o 1º estado a concluir a compra direta de vacinas com o Butantan. Também participou da coletiva de imprensa, o presidente do Instituto, Dimas Covas.



Estado recebeu mais 160 mil doses esta semana

O Espírito Santo recebeu esta semana 162.440 doses de vacinas contra Covid-19 para dar continuidade a vacinação da população capixaba. As doses foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS) na segunda-feira (30), quarta-feira (01), quinta-feira (02) e na manhã desta sexta-feira (03).



Ao todo, foram 66.500 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford) e 95.940 da Pfizer/BionTech. Os imunizantes foram destinados para vacinação da segunda dose de esquemas que estão aptos a receber no intervalo de 10 semanas, como já definido pela Sesa. As doses que chegaram a partir de quarta-feira, foram distribuídas aos municípios da região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul nesta sexta-feira (03).