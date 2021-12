Espírito Santo é destaque em publicação da Secretaria do Tesouro Nacional

Os investimentos feitos pelo Espírito Santo ao longo de 2021 foram destaque no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicado, nesta segunda-feira (20), pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Economia. Segundo a publicação, o Espírito Santo foi a unidade da Federação que mais fez investimentos.

De acordo com os números apresentados pela STN, de todas as despesas liquidadas pelo Governo Estadual, 11% foram utilizadas para investimentos em infraestrutura, saúde, esporte, segurança pública, e outras áreas. Os dados são referentes aos cinco primeiros bimestres de 2021. O relatório anual só é publicado após a consolidação de todos os meses.

“É com grande satisfação que analisamos o resultado apresentado pelo Governo Federal. Isso mostra que o Espírito Santo tem feito investimentos importantes em áreas que são extremamente sensíveis à população”, comentou o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.



O RREO também aponta para outras qualidades do Tesouro Estadual. “Os números apontam que a Receita Estadual cresceu 4%, enquanto as despesas caíram 3% – sinais muito claros da eficiência com a qual temos trabalhado”, disse o subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, parabenizando a equipe que atua na gestão das contas estaduais.



Para o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a posição do Espírito Santo revela o salto que a atual gestão vem dando nos investimentos realizados no Estado. “Desde o primeiro ano, nossos investimentos vêm sendo cada vez maiores. Em 2019, foram R$ 836,44 milhões; em 2020, R$ 1,120 bilhão; e em 2021, o valor já chega a R$ 1,439 bilhão. Para 2022, estimamos um investimento que representará um percentual ainda maior, em relação à receita total líquida do Estado: 14%”, explicou Duboc.



Ainda segundo o secretário, os números mostram o quanto, com planejamento e organização nas contas, o Governo vem fazendo em favor dos capixabas, com entregas em todas as nove áreas estratégicas.