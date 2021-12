Espírito Santo é proporcionalmente o estado que mais gera empregos no sudeste

Cerca de 85% dos novos postos de trabalho foram gerados pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE).

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) capixabas são destaque quando o assunto é geração de emprego. De acordo com o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), as empresas deste porte foram responsáveis por aproximadamente 85% dos empregos formais gerados de janeiro a outubro deste ano no Espírito Santo, colocando o estado na primeira posição do Sudeste em abertura de postos de trabalho.

Apenas em outubro, enquanto as Médias e Grandes Empresas (MGE) tiveram um saldo negativo de empregos, demitindo mais do que contratando, as MPE geraram 4.635 postos de trabalho no estado. No acumulado de janeiro a outubro, o saldo também foi positivo, de 40.358 empregos gerados.



“A última amostra do Caged reafirma o poder das micro e pequenas empresas na economia. Precisamos melhorar ainda mais as condições do ambiente de negócios em prol dos pequenos empreendedores, afinal eles já são responsáveis pela maior parte dos postos de trabalhos aberta durante a pandemia, movimentando para uma recuperação da geração de empregos e renda para os capixabas. São sinônimo de desenvolvimento regional”, ressalta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.



Os setores de Serviços e Comércio são os que mais empregam desde janeiro deste ano, seguido da Indústria de Transformação e Construção.