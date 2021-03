Espírito Santo inicia vacinação contra a Covid-19 de idosos de 70 a 74 anos

Foi dado início na manhã desta segunda-feira (22) a vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19) de idosos de 70 a 74 anos. A abertura da Campanha de Vacinação Estadual contra a Covid-19 para este público ocorreu em ato simbólico realizado na Unidade Regional de Saúde Boa Vista II, no município da Serra, com a presença do governador Renato Casagrande.

O Estado iniciará a vacinação dos idosos de 70 a 74 anos com o envio aos municípios do quantitativo para atender 78% desta população (99.741). Também será realizado o envio das D1 para completar 100% da cobertura dos idosos de 75 a 79 anos; iniciando também o envio para atender 63% das comunidades quilombolas; e mais um quantitativo para os trabalhadores da saúde.

Durante o ato simbólico, o governador Casagrande reforçou a importância da vacinação. “Hoje estamos dando um passo a mais na imunização da população. Quando a pessoa recebe as duas doses fica menos suscetível à doença ou apresenta sintomas menos graves, em caso de contaminação pelo vírus. Por isso, queremos seguir trabalhando em conjunto com o Governo Federal para vacinarmos cada vez mais pessoas. Esperamos que o Instituto Butantan e a Fiocruz possam estabilizar a produção da vacina para que possamos acelerar a vacinação”, pontuou.

Casagrande citou ainda que o País e o Estado enfrentam o pior momento da pandemia: “Diminuir a interação entre as pessoas é fundamental, por conta disso, necessitamos seguir a quarentena de 14 dias. Nossa avaliação é positiva, já que estamos vendo a adesão das pessoas. A interação diminuiu, mas ainda não é suficiente. O resultado dessa quarentena vai ser visto nos hospitais daqui 20 a 30 dias. Estamos com quase 94% da taxa de ocupação de leitos de UTI. Vários hospitais já estão sem vagas e não apenas para tratamento da Covid-19, mas também para outras enfermidades. O Estado conseguiu atender até agora a todos e o nosso objetivo é seguir dando dignidade aos capixabas”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, comemorou o avanço na vacinação dos grupos prioritários. “Estamos avançando aos poucos a imunização contra a doença no Espírito Santo. Estamos buscando materializar a compra de novos imunizantes para que consigamos avançar mais rapidamente na imunização da população”, disse.