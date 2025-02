Espírito Santo lança segunda edição do Calendário de Eventos 2025

A Secretaria do Turismo (Setur) lança, nesta quarta-feira (12), a segunda edição do Calendário de Eventos 2025, trazendo um aumento expressivo na programação turística do Espírito Santo. Com 200 novos eventos em relação à versão anterior, o calendário agora totaliza 430 atividades confirmadas para este ano, um grande salto em comparação aos 122 eventos registrados em 2024.

A publicação foi organizada com base nas informações fornecidas pelas secretarias municipais de Turismo e empresas do setor, abrangendo eventos iniciados no final de 2024 e atividades programadas para todo o ano de 2025. Entre os destaques estão o Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória; a tradicional Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante; a Festa Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta; e o Festival Gastronômico Itaúnas e Sabores, em Conceição da Barra.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, ressaltou a importância do calendário para o fortalecimento do turismo capixaba. “O aumento expressivo no número de eventos demonstra o amadurecimento da nossa programação turística e a valorização das tradições culturais e gastronômicas. É uma oportunidade para os capixabas e visitantes conhecerem a diversidade que o Espírito Santo tem a oferecer”, destacou o secretário.

Além de impulsionar o turismo cultural, o calendário reforça o compromisso da Setur em fortalecer o Estado como um destino atrativo e diversificado.

A segunda edição do Calendário de Eventos 2025 já está disponível para consulta no site oficial da Setur (CLIQUE AQUI).