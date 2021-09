Espírito Santo recebe primeiro lote da Coronavac adquiridas com recursos próprios

today18 de setembro de 2021 remove_red_eye58

O Governo do Espírito Santo recebeu, neste sábado (18), o primeiro lote das 500 mil doses de Coronavac, adquiridas pelo Estado diretamente junto ao Instituto Butantan. Foram entregues 200 mil doses de vacinas contra o novo Coronavírus (Covid-19), que foram armazenadas na Central da Rede de Frio Estadual. A previsão é de que o restante das doses chegue ao Estado até o final da próxima semana.

O valor total investido na aquisição dos imunizantes é de R$ 26,5 milhões, sendo esta mais uma ação do Governo do Estado para garantir a imunização de toda população contra a doença.

As doses serão encaminhadas para as Regionais de Saúde até este domingo (19), e a partir desta segunda-feira (20) os municípios poderão iniciar o agendamento para vacinação. O imunizante será utilizado para dar celeridade à vacinação da população acima de 18 anos no Espírito Santo, juntamente com as doses enviadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O governador Renato Casagrande acompanhou a chegada das doses e destacou que o Espírito Santo é o primeiro Estado a comprar e receber vacinas contra a Covid-19. “Esse é um dia de muito alegria para nós. Estamos adquirindo essas doses para que as vacinas possam chegar mais rápido à população. A cada dia que antecipamos a vacinação, a gente salva vidas. Cada vida salva não tem preço”, afirmou.

Em relação à vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou que eles serão imunizados com as doses da vacina da Pfizer. “Essas doses que compramos serão utilizadas para otimizar a vacinação dos adultos com mais de 18 anos. As doses que chegarem da Pfizer e Astrazeneca serão utilizadas para os idosos com segunda dose e antecipação da Astrazeneca. Avançando e sobrando doses, também utilizaremos a Pfizer nos adolescentes, já que os demais imunizantes não têm autorização no Brasil para serem utilizadas em crianças e adolescentes”, explicou.