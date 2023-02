Espírito Santo tem estimativa de mais de 13 mil novos casos de câncer em 2023

today2 de fevereiro de 2023 remove_red_eye30

No próximo dia 04 de fevereiro acontece o Dia Mundial do Câncer. A data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a doença e é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Espírito Santo poderá alcançar 13.410 novos diagnósticos de câncer em 2023.

Difundir para a população informações sobre os fatores de riscos, as formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce se faz essencial como forma de prevenção, detecção e redução de novos casos.

Fatores externos, internos e os hábitos de vida das pessoas podem influenciar no diagnóstico. Fatores como herança genética, raça/cor, exposição solar e/ou à poluição, tabagismo, consumo de álcool, obesidade e a falta da atividade física podem influenciar no surgimento não somente do câncer, mas de outras doenças não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, entre outras.

Desta forma, é fundamental que a população como um todo seja conscientizada da importância de levar uma vida mais saudável, com alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, boa noite de sono, em especial aqueles que já têm algum fator de risco.

Dados de câncer no Espírito Santo

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de que o Espírito Santo poderá registrar 13.410 novos diagnósticos de câncer em 2023. A estimativa pode ser acompanhada neste link (https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/estado-capital/espirito-santo).

Em 2022, segundo dados do Painel Oncologia do DataSUS ainda preliminares (os dados poderão ser atualizados até o primeiro semestre de 2023), o Estado apresentou 12.101 novos casos de câncer, sendo 7.416 em mulheres e 4.685 em homens. Entre os casos mais comuns diagnosticados foram de mama, próstata, cólon e reto, e traqueia, brônquio e pulmão.

Em 2021, foram 13.903 novos casos, sendo 8.080 em mulheres e 5.823 em homens, com a predominância de casos de câncer de mama, próstata, cólon e reto, e traqueia, brônquio e pulmão.

Em relação aos óbitos, as neoplasias (câncer) foram a segunda principal causa de morte no Espírito Santo em 2022, com 4.359 óbitos, ficando atrás apenas de doenças do aparelho circulatório. Os dados, ainda preliminares, são do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM).

Entre os tipos de câncer mais agressivos estão brônquios e dos pulmões (454 óbitos), mama (339 óbitos), próstata (300 óbitos), estômago (251 óbitos) e cólon e esôfago (ambos com 251 óbitos).

Em 2021, foram 4.555 óbitos (dados preliminares) e, entre os que mais mataram, foram brônquios e dos pulmões (529 óbitos), mama (339 óbitos), próstata (339 óbitos), estômago (311 óbitos) e cólon (266 óbitos).

Prevenção e Tratamento

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde. O acompanhamento contínuo da APS às famílias possibilita a identificação dos primeiros sinais e sintomas, auxiliando no diagnóstico precoce não só do câncer, mas de outras doenças como diabetes e hipertensão arterial.

A exemplo, é na Atenção Primária que podem ser diagnosticadas as neoplasias mais incidentes na população feminina, como o câncer de mama e o câncer de colo de útero.

No Espírito Santo, após o diagnóstico realizado, o cidadão é direcionado conforme a região de saúde de residência para iniciar o tratamento. As referências hospitalares podem ser consultadas de acordo com a Nova Perfilização Regionalizada da Secretaria da Saúde (Sesa), que seguiu o planejamento do território de acordo com a linha de cuidado da oncologia.

Segundo dados preliminares do Painel Oncologia, em 2022, cerca de 3.900 pessoas realizaram tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo.

Atenção Especializada em Oncologia no Espírito Santo

O tratamento oncológico no Espírito Santo é regionalizado e realizado na Atenção Especializada. Ele conta com sete Unacon’s e um Cacon, que se dividem entre as três Regiões de Saúde:

Hospital Santa Rita de Cássia (HSRC-AFECC): localiza-se em Vitória, é uma instituição filantrópica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e é o único CACON do Espírito Santo;

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV): localiza-se em Vitória, é uma instituição filantrópica conveniada ao SUS e classifica-se como UNACON;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM): localiza-se em Vitória, é o hospital universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), conveniado ao SUS e classifica-se como UNACON;

Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV): localiza-se em Vila Velha, é uma instituição filantrópica conveniada ao SUS e classifica-se como UNACON;

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG): localiza-se em Vitória, é um hospital público estadual classificado como UNACON e é único serviço de pediatria oncológica no estado;

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI): localiza-se em Cachoeiro de Itapemirim, é uma instituição filantrópica conveniada ao SUS e classifica-se como UNACON;

Hospital Maternidade São José (HMSJ): localiza-se em Colatina, é uma instituição filantrópica conveniada ao SUS e classifica-se como UNACON;