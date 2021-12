Espírito Santo terá mais 30 caminhões 0km para coleta de lixo, veja os municípios contemplados

Foi assinado na manhã desta quinta-feira (09) pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Ordem de Fornecimento para aquisição de 30 caminhões compactadores para Resíduos Sólidos Urbanos. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), vai investir cerca de R$ 14 milhões nessa ação, que beneficiará 30 municípios capixabas.

“Nós gostamos de trabalhar, produzir e resolver as coisas. Estamos fazendo investimentos históricos no Espírito Santo e tenho certeza que esses caminhões serão fundamentais para os municípios, que são parceiros do Governo do Estado. Digo que ninguém faz nada sozinho e, junto com os municípios, estamos mudando a realidade do Espírito Santo e melhorando a vida das pessoas”, afirmou Casagrande.

Cada município receberá, em concessão de uso, um caminhão compactador com capacidade para 6, 10 e 15 metros cúbicos por ciclo de coleta, o que representa uma capacidade de cobertura diária entre 9.500 e 49.500 habitantes, de acordo com a duração dos turnos do trabalho de coleta utilizados por cada município. Os contratos de Concessão de Uso têm vigência de 120 meses, sem a necessidade de contrapartida por parte do município.



“O trabalho das prefeituras na coleta e limpeza será mais rápido e eficiente. Com o novo equipamento, o município poderá adequar a coleta seletiva de lixo, que é de extrema importância para a sociedade, evitando acúmulo de resíduos, e melhorando a qualidade de vida da população”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.



O Governo do Estado opera o Programa Espírito Santo Sem Lixão, conforme as diretrizes e estratégias do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). O principal objetivo do programa é a erradicação dos lixões do território capixaba, por meio de sistemas regionais de destinação final adequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), considerando também, neste contexto, a continuidade do funcionamento dos atuais sistemas que estão atendendo alguns municípios de forma sustentada e que foram implantados pela iniciativa privada.



Municípios contemplados

Água Doce do Norte, Águia Branca, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itarana, Mimoso do Sul, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte e Vila Valério.