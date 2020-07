Espírito Santo terá primeiro Centro de Distribuição de REVSOL

O município de Alfredo Chaves está recebendo o primeiro Centro de Distribuição de REVSOL (CDR) no Estado. O produto é utilizado no revestimento de estradas e vai contribuir com a melhoria das vias rurais e vicinais em municípios do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (03), o governador Renato Casagrande assinou o termo de cooperação entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a Prefeitura do município e a empresa ArcelorMittal para a implantação do CDR.

Durante a solenidade virtual, Casagrande destacou essa parceria na recuperação de estradas no Estado. “Assim, o Projeto Terra Firme vai ganhando corpo. Uma estrada que não tem pavimento depende de drenagem. Então, junto com o REVSOL, também vamos fazer uma boa drenagem. O CDR vai atender também os municípios vizinhos de Alfredo Chaves. Essa região é alicerçada em dois pilares: turismo e agricultura. Em ambos, a estrada é fundamental. Vamos levar mais qualidade de vida e mais segurança para os moradores dessa região. O trabalho da ArcelorMittal também precisa ser reconhecido, pois é um dos pilares do desenvolvimento no Espírito Santo”, afirmou.

A implantação do CDR faz parte do Programa Novos Caminhos, uma iniciativa socioambiental da empresa junto ao poder público. O transporte será totalmente custeado pela ArcelorMittal. Ao todo, cinco mil toneladas de REVSOL estarão disponíveis mensalmente para toda a região, sendo que duas mil toneladas ficarão à disposição de Alfredo Chaves. A Seag está disponibilizando uma pá carregadeira para facilitar o manuseio do REVSOL para que os municípios vizinhos que estejam aptos e de acordo com o programa estabelecido pela empresa, possam retirar o material no Centro de Distribuição.

O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, exaltou a iniciativa: “O Governo do Estado tem se dedicado na busca de parceiros para nos ajudar a levar desenvolvimento para as comunidades capixabas e a ArcelorMittal esta fazendo parte dessa história. Vamos utilizar o REVSOL no revestimento de estradas vicinais, dando mais qualidade de vida às pessoas”, disse.

O subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, salientou que o objetivo da Seag é ampliar essa rede de distribuição em outros municípios. “Estamos iniciando o Projeto Terra Firme, na Seag, com a implantação do primeiro Centro de Distribuição de REVSOL. Vamos utilizar esse material para melhorar a pavimentação das estradas propiciando o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da infraestrutura rural”, afirmou.