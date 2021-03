Espírito Santo volta a ser 1º lugar em transparência no País

O Espírito Santo é novamente 1º lugar em transparência pública no País. A Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°, da Controladoria Geral da União (CGU), divulgada na manhã desta sexta-feira (12), mostra que o Estado recebeu nota máxima (10), ocupando o topo do ranking entre os 27 Estados.

A retomada da liderança é fruto do compromisso assumido pelo Governo do Estado em promover a transparência e o controle social como instrumentos fundamentais para a prevenção e o combate à corrupção. O Estado, que havia sido 1º lugar de 2014 a 2017, havia caído para a 8ª colocação em 2018.

“No mesmo dia em que lançamos essa ferramenta moderna e importante que é o Plano de Integridade, na véspera do Dia Estadual Contra a Corrupção, o Espírito Santo retoma a liderança em transparência no Brasil, pela Escala Brasil Transparente, da CGU”, comemorou o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata.

A subsecretária de Estado de Transparência, Mirian Porto do Sacramento, ressalta que o 1º lugar no ranking é o reconhecimento à missão dada pelo governador Renato Casagrande no início desta gestão, de ser pautada na transparência. “Para isso, a equipe da Subsecretaria de Transparência trabalhou incansavelmente para apoiar os órgãos, que não mediram esforços para entregar o resultado esperado”, observa a subsecretária.

A avaliação

A análise da CGU foi realizada no período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2020, e avaliou todos os Estados, as capitais e os municípios com mais de 50 mil habitantes. Ao todo, foram avaliados 691 entes.

A Avaliação 360º é composta de dois blocos, sendo um para análise de quesitos de transparência ativa (informações publicadas nos sites oficiais e portais de transparência) e outro para os quesitos de transparência passiva (respostas a pedidos de acesso à informação).

A conquista da nota máxima significa que o Estado atingiu todos os requisitos avaliados, cumprindo em totalidade as exigências em transparência.