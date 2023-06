Está no ar pesquisa de satisfação dos serviços da prefeitura de Vila Velha

today24 de junho de 2023 remove_red_eye63

No ar desde quinta-feira (22), a pesquisa de satisfação no site da prefeitura de Vila Velha é a abertura do diálogo com a população com o intuito de aprimorar os serviços públicos municipais.

O questionário, composto por 17 perguntas, vai medir a avaliação do munícipe em relação a itens como coleta de lixo domiciliar, atendimento em unidades de saúde, estrutura das escolas e iluminação pública.

De acordo com o secretário de Controle e Transparência, Otávio Postay, “as informações obtidas serão computadas, com o objetivo de desenvolvimento de estratégias para melhoria e aperfeiçoamento das ações da prefeitura. Não é preciso se identificar para responder as perguntas”.

O questionário ficará disponível até o próximo dia 6 de julho. Clique aqui e participe.