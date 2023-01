Estado abre três novos processos seletivos para formação de cadastro de reserva na saúde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), publicou, nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial do Estado, três novos editais para processos seletivos que visam à formação de cadastro de reserva em regime de designação temporária para cargos de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental.

As contratações serão realizadas na medida em que houver necessidade de substituição de profissionais dentro do quantitativo de vagas já existentes, visando atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria da Saúde nas unidades pertencentes à rede em todo o Estado.

As inscrições para os certames terão início nesta sexta-feira (13), a partir das 10 horas (horário de Brasília), e podem ser feitas até as 10 horas do próximo dia 20 de janeiro, exclusivamente de forma on-line, por meio do site www.selecao.es.gov.br.

Entre os editais estão o de N° 001/2023, que prevê a contratação de médicos, com salário de até R$ 10.641,53, para carga horária de 40 horas semanais; o Edital N° 002/2023, com vagas destinadas aos candidatos com formação no Ensino Superior e salários até R$ 4.875,08, e o Edital N° 003/2023, destinado aos níveis Fundamental, Médio e Médio Técnico, com remuneração de R$ 2.503,89.

Os editais podem ser acessados neste link.