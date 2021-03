Estado amplia mais 10 leitos de enfermaria Covid-19 na região Central de Saúde

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta quinta-feira (25), no município de Colatina para anunciar a ampliação de mais 10 leitos de enfermaria para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. Os novos leitos serão disponibilizados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina, por meio da contratualização no valor de R$ 601.386,00 por mês. A ação faz parte do Programa Estadual “Leitos para Todos”.

Com essa nova expansão, a unidade passará a ofertar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), ao todo, 30 leitos de enfermaria, já que o Estado já contratualiza outros 20 leitos de enfermaria e mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Estamos abrindo esses novos leitos na Santa Casa de Colatina. Aqui no município já temos outros leitos de UTI e enfermaria em outros hospitais. Mas por mais que a gente abra leitos, os hospitais estão pressionados. Mesmo com o forte crescimento da demanda por leitos de UTI, estamos conseguindo atender os capixabas. No dia de ontem, chegamos a 750 leitos ocupados de UTI e isso tem aumentado todos os dias”, afirmou o governador.

Casagrande lembrou que o Estado terá 900 leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 até o final de abril, mas fez um novo apelo à população para que respeite o distanciamento social para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. “Preciso da compreensão de todos para que a gente possa reduzir a interação entre as pessoas e assim reduzir a contaminação pelo vírus. Peço ajuda de todos nesse período de quarentena, que foi instituída com o objetivo de reduzir essa interação”, declarou.

Em sua fala, o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, ressaltou o esforço do Governo do Estado na garantia de acesso a leitos pela população capixaba. “Estamos diariamente fazendo entregas importantes à sociedade capixaba, com a ampliação de leitos, pela segunda fase de expansão do programa ‘Leitos para Todos’”, destacou.