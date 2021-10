Estado anuncia novas obras de infraestrutura e de macrodrenagem em Vila Velha

22 de outubro de 2021

O Governo do Estado segue transformando a vida das pessoas e está avançando na área da infraestrutura e no maior pacote de investimentos em macrodrenagem da história do Espírito Santo. Na manhã de quinta-feira (21), o governador Renato Casagrande anunciou a construção de dois viadutos na Rodovia Darly Santos e também novas obras de macrodrenagem no município de Vila Velha. São quase R$ 90 milhões em investimentos.



Foi publicado o edital para a construção dos viadutos, o primeiro localizado no entroncamento da ES-471 (Corredor Leste-Oeste) com 143 metros e o segundo, no entroncamento da ES-060 (acesso à Darly Santos), com 79 metros. A licitação será feita na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), ou seja, a empresa que vencer o processo licitatório, é quem vai executar o projeto e realizar a obra.

As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Os novos viadutos vão beneficiar diretamente os moradores da região de Araçás, Novo México, Jardim Asteca e Praia das Gaivotas, além de todos os motoristas que trafegam pela região. O investimento previsto é de R$ 34 milhões.



Na área de macrodrenagem, a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Pontal das Garças, terá a capacidade de bombeamento de 18.000.000 litros/hora, através de duas bombas, auxiliando na drenagem das águas que chegam no Canal do Dique, bombeando para o Rio Jucu, beneficiando diretamente o bairro Pontal das Garças. Com investimento de R$ 20,9 milhões, a EBAP será construída na margem direita do Canal do Dique, em frente à Avenida Gaivotas, no bairro Pontal das Garças, com acesso voltado para a Estrada do Dique.

Já para a construção da EBAP Bigossi, serão investidos pelo Governo do Estado um total de R$ 34,5 milhões. A unidade, que será construída na Rua Presidente Lima, terá a capacidade de bombeamento de 14.400.000 litros/hora, através de duas bombas, auxiliando na drenagem das águas que chegam no Canal Bigossi, evitando os alagamentos que ocorrem no entorno do Terminal de Vila Velha e na alça da Terceira Ponte, bombeando através de linhas de recalque na Prainha de Vila Velha, beneficiando diretamente os bairros Cristóvão Colombo, Ilha dos Ayres, Divino Espírito Santo, Centro, Itapoã e Praia da Costa.



As duas estações poderão ser operadas remotamente, por serem totalmente automatizadas, dando mais segurança à sua operação, já que não é necessário que o operador vá até o local para ligar as bombas. Os editais das obras de macrodrenagem já foram publicados no Diário Oficial do Estado.



“São obras que estamos contratando agora e ficarão prontas no final de 2022. As obras já contratadas serão concluídas no meio do ano que vem, quando sentiremos os resultados mais expressivos desses investimentos. Já tivemos resultados com a limpeza de rios e canais, contudo, o êxito dessas obras depende também da atitude da população, que precisa ajudar não jogando lixo nos canais. Além das nove estações de bombeamento, faremos diversas galerias e também investimentos em calçamento e infraestrutura. Algumas regiões mudarão completamente após os investimentos do Estado”, afirmou o governador Casagrande.



O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, agradeceu pelos investimentos do Governo do Estado no município. “Represento todas as lideranças da cidade neste evento. O senhor governador tem honrado sua palavra e com todas as promessas feitas aos cidadãos de Vila Velha. Nossa cidade é o maior canteiro de obras do Espírito Santo. Os investimentos que estão sendo feitos vão transformar a vida das pessoas de nosso município”, declarou.



Para o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, os investimentos demonstram o trabalho do Governo para solucionar os problemas com alagamentos no município. “Vila Velha concentra o maior número de investimentos em macrodrenagem da história. O objetivo é diminuir a possibilidade de alagamentos durante tempestades torrenciais, como as que já aconteceram por várias vezes. Vamos trabalhar de forma intensa para finalizar as entregas para a população o mais rápido possível, mas, claro, dependemos das condições do tempo para isso, ao todo são nove estações de bombeamento de águas pluviais”, explicou.



Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel; os deputados estaduais Rafael Favatto, Janete de Sá, coronel Alexandre Quintino e Luciano Machado; além de vereadores e lideranças locais.



Estações de Bombeamento (EBAPS) em Vila Velha

EBAP Bigossi

Endereço: Rua Presidente Lima, Vila Velha.

Valor: R$ 34.530.453,84

EBAP Pontal das Garças

Endereço: Margem direita do Canal do Dique, em frente à Avenida Gaivotas, bairro Pontal das Garças.

Valor: R$ 20.985.695,33



EBAP Marinho

Endereço: Foz do Canal Marinho, ao lado do CRE Metropolitano.

Valor: R$ 42.572.345,68



Sistema de bombeamento da Grande Cobilândia

Endereço: A EBAP Cobilândia nas proximidades da Quinta Avenida e a EBAP Marilândia na Rua Demétrio Ribeiro, bairro Cobilândia.

Valor: R$ 42.710.552,34



EBAP Foz do Costa

Endereço: Foz do Canal da Costa.

Valor: R$ 35.541.527,52



EBAP Laranja

Endereço: Estrada do dique do Jucu.

Valor: R$ 34.582.061,79



EBAP Aribiri

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao encontro dos dois braços do Rio Aribiri.

Valor: R$ 16.556.098,82



Galerias Avenidas Pedro Laranja, Primeira Avenida e João Francisco Laranja

Endereço: Avenidas Pedro Laranja, Primeira Avenida e João Francisco Laranja.

Valor: R$ 7.482.941,41



Galerias Fluviópolis e Brasilândia

Endereço: bairro Cobilândia, município de Vila Velha.

Valor: R$ 5.447.702,58