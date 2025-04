Estado conquista medalhas em torneio internacional de tênis em cadeira de rodas

today22 de abril de 2025 remove_red_eye46

O Espírito Santo fez bonito no torneio internacional de tênis em cadeira de rodas Uberlândia Wheelchair Tennis Open 2025, encerrado no último domingo (20), em Uberlândia, Minas Gerais, conquistando cinco medalhas: uma de ouro, uma de prata e três de bronze.

Entre os capixabas que chegaram ao pódio, Anderson Oliveira ficou com o ouro na categoria Duplas Quad (ao lado do paulista João Takaki) e ainda levou o bronze na Simples Quad. Já Adalberto Rodrigues conquistou a prata na categoria Open B e, ao lado de Roberio Vicente, faturou também o bronze nas Duplas Open Masculino. Completando o bom desempenho, Geisiane Maia e Lais Lima garantiram o bronze nas Duplas Feminina.

Os paratletas da delegação do Estado são do Clube Aest, da Serra: Adalberto Rodrigues, Anderson Oliveira, Felipe Ramos, Geisiane Maia, Gustavo Gonçalves, Lais Lima e Roberio Vicente, todos sob o comando do treinador Carlos Wiederspahn.

Entre os representantes do Espírito Santo, três tenistas — Adalberto Rodrigues, Felipe Ramos e Geisiane Maia — são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).