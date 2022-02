Estado inaugura nova quadra e prédio reformado do Batalhão de Missões Especiais

Foi entregue nesta segunda-feira (14) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a entrega da quadra poliesportiva e da reforma do prédio da administração do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A unidade foi reativada na atual gestão do governador Renato Casagrande, dentro do plano de reestruturação das forças de segurança pública no programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Com salas adequadas para a administração das companhias que integram o BME, além de sala de aula para a realização de instrução e cursos, espaços para manutenção de armamentos e atendendo às necessidades específicas da Unidade Especializada, a manutenção do prédio tornou-se um grande avanço para a melhoria de toda a estrutura do Batalhão de Missões Especiais.

De igual maneira, a construção da quadra poliesportiva era um anseio antigo da unidade. No local, poderão ser realizados uma série de treinamentos, solenidades, além da prática esportiva. O investimento do Governo do Estado para a reestruturação e retorno do Batalhão de Missões Especiais (BME), incluindo as obras de reforma, totaliza o valor de R$ 3,69 milhões, em recursos oriundos do Tesouro Estadual.

Em sua fala, o governador destacou o trabalho de reestruturação das forças de segurança no Espírito Santo. “O Batalhão de Missões Especiais ressurge hoje mais forte. Temos aqui policiais capacitados, negociadores, que enfrentam momentos de muita dificuldade. Tomamos a decisão de recomeçar os investimentos na área da segurança pública assim que iniciamos nossa gestão. E nós estamos, de fato, recuperando toda infraestrutura e programas nessa área”, pontuou.

Casagrande lembrou que, em 2009, o Espírito Santo registrou cerca de dois mil homicídios, contudo, esses números caíram praticamente pela metade. “Se tivermos continuidade nas políticas públicas de segurança, saíremos do segundo Estado do País mais violento em 2009 para um dos cinco menos violentos. Segurança pública não é um trabalho que dá resultados rápidos. Encontramos uma estrutura destruída, policiais desmotivados e sabemos que temos muito a fazer. Até aqui já caminhamos bastante”, disse.

O governador prosseguiu: “Quando tivermos efetivo, nós vamos recriar a Rotam [Ronda Ostensiva Tática Motorizada], que é uma força importante, com uma presença forte junto à sociedade. Nossos policiais estão trabalhando muito e estão conseguindo resultados impressionantes. Nesses três últimos anos tivemos os menores índices de homicídio da série histórica desse Estado. Tenho certeza que esse ano vamos superar essa marca”.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou que o retorno do BME à Polícia Militar foi uma das grandes conquistas para a Segurança Pública capixaba, com ainda mais estrutura de treinamento e condições de trabalho.

“Quando apresentamos os estudos para a reestruturação da Polícia Militar, a primeira pergunta do governador Renato Casagrande foi sobre o BME. Isso sempre esteve no radar dele, que se dispôs a fazer o que fosse preciso para a reabertura do Batalhão de Missões Especiais. Portanto, o retorno desse Batalhão, com a presença do nosso governador, na data de hoje, é muito simbólico e representa muito para todos nós. Muito obrigado governador”, declarou Ramalho.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, falou mais sobre a importância do Batalhão de Missões Especiais. “No ano passado, o senhor governador assinou a reabertura do BME. Essa foi uma retomada robusta, com investimentos importantes entre os quais destaco a reforma do edifício e a construção dessa quadra. O atual governo está preocupado em solucionar os problemas de hoje, mas também com o olhar e cuidando do futuro. Essa preocupação com a gestão e o planejamento não se trata de uma opção, mas uma necessidade, com decisões carregadas no Programa Estado Presente”, enfatizou.

Para o comandante do Batalhão de Missões Especiais, tenente-coronel Paulo Rogério do Carmo Barboza, o maior beneficiado com essa reestruturação é a sociedade capixaba. “Assim conseguimos entregar uma tropa melhor estruturada, com melhores equipamentos, recursos, treinamento adequado e motivada. O serviço prestado será de ainda mais excelência, visando assim servir e proteger o cidadão capixaba”, afirmou.

Todas as obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). “A Polícia Militar do Espírito Santo conta agora com mais uma estrutura da melhor qualidade. Proporcionar melhorias na Segurança Pública é valorizar e dar qualidade de vida aos nossos profissionais”, asseverou o diretor-presidente do órgão, Luiz César Maretto.