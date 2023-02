Estado inicia ano letivo com certificação Escola do Futuro em cinco unidades de ensino

O ano letivo nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino teve início nesta quinta-feira (02) com uma novidade: a implantação da certificação Escola do Futuro em cinco unidades sediadas na Grande Vitória.

Pela manhã o governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, estiveram no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Pastor Oliveira de Araújo, em Vila Velha, para lançar o Programa e recepcionar os novos profissionais da educação ingressantes do último concurso público.

“Estamos iniciando o ano letivo em nossas escolas com muita alegria e uma novidade, que são as Escolas do Futuro, com um ambiente apropriado para que a comunidade escolar, tanto professores quanto alunos, se envolvam cada vez mais em um ambiente com mais tecnologia, inovação e criatividade. Por isso, o nosso investimento em laboratórios e equipamentos”, pontuou o governador.

Casagrande ressaltou ainda o foco na formação dos professores para que eles possam interagir efetivamente com o aluno e “deixá-lo voar”. “Queremos formar pessoas completas não só em termos de conteúdos, mas também com capacidade de serem criativas e de enfrentarem problemas no seu dia a dia. Iniciamos com o programa em cinco escolas e aos poucos vamos expandindo para as demais unidades da rede estadual”, salientou.

“O programa Escola do Futuro é uma certificação para escolas que já existem e que fazem um trabalho importante com o uso da tecnologia, inovação e experimentação. O objetivo é que a Sedu apoie, com uma política intencional e estruturada, as ações educacionais com o emprego em larga escala de tecnologia e inovação para a criação de ambientes modernos e de muita experimentação para todos os componentes curriculares, de forma que os professores e alunos desenvolvam as competências de ensinar e aprender, pensando nas demandas do século 21”, destacou o secretário Vitor de Angelo.

A certificação Escola do Futuro visa a fomentar a inovação nas escolas, vinculando os projetos pedagógicos à transformação de características físicas, estéticas e tecnológicas. Para isso, professores das unidades inicialmente certificadas receberam uma capacitação específica, que teve como proposta proporcionar a vivência prática baseada na aprendizagem criativa, além de provocar uma reflexão sobre a intencionalidade pedagógica; auxiliar os professores a elaborarem experiências de aprendizagem alinhadas à cultura digital. Os temas abordados foram “Aprendizagem Criativa”, “Gamificação” e “Ferramentas Digitais”.

Estão certificadas como Escola do Futuro o CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo, em Vila Velha; a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Mario Gurgel, em Vila Velha; a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hunney Everest Piovesan, em Cariacica; a EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli, em Vitória; e a EEEFM Marinete de Souza Lira, na Serra.

foto Hélio Filho/Secom