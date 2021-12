Estado mobiliza municípios pelo alcance da cobertura da Influenza

today15 de dezembro de 2021 remove_red_eye54

A Secretaria da Saúde, por meio do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, tem mobilizado os 78 municípios capixabas, a fim de alcançar a meta da cobertura vacinal contra a Influenza, preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90%. Atualmente, a cobertura vacinal da gripe no Espírito Santo é de 78,6%.

Entre as ações pactuadas com os municípios está a oferta da vacina da Influenza a todos os cidadãos com mais de seis meses de idade que buscarem os serviços de vacinação para receber os demais imunizantes do calendário de vacinação, assim como àqueles que vão receber a dose da vacina da Covid-19.

Para os municípios que realizam ações extramuros contra a Covid-19 em shopping centers, praças, unidades móveis ou comércios, também há a oferta da vacina contra a gripe concomitante. Outra ação importante que os municípios têm realizado é a busca ativa dentro do próprio território por pessoas dos grupos prioritários (crianças de seis meses a menores de seis anos; gestantes; puérperas; idosos e; trabalhadores da saúde) ainda não imunizados contra a Influenza.



Além disso, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, informou que o Estado e os municípios pactuaram também uma meta mínima diária de aplicação, por serviço de vacinação, para acelerar o processo de imunização contra a gripe.



“A meta depende do porte do município e da demanda do serviço. Mas, estabelecemos uma média de 50 doses aplicadas por dia e por serviços. Como temos em torno de 600 serviços entre pontos fixos e volantes, no Estado, teríamos 30 mil doses aplicadas/dia e em 15 dias seriam 450 mil doses”, destacou Danielle Grillo.



Comunicados de prevenção

Diante do aumento do número de casos de Influenza relatados nos municípios do Espírito Santo, em observação à maior procura por atendimento em serviços de saúde como PA’s e UPA’s e UBS por parte da população, a Secretaria da Saúde (Sesa) emite dois comunicados com recomendações de medidas de prevenção contra a doença, sendo um para os profissionais da saúde e outro para população em geral.



Clique aqui e confira o comunicado aos profissionais

Clique aqui e confira o comunicado à população