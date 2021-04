Estado recebe doação de 4 mil oxímetros para fortalecer o enfrentamento à Covid-19 na Atenção Primária

O Governo do Estado recebeu, nesta quinta-feira (01), uma doação de 4.250 aparelhos oxímetros de dedo portátil digital, utilizados para medir a saturação de oxigênio no sangue. Os instrumentos serão distribuídos aos 78 municípios capixabas com o objetivo de fortalecer a Atenção Primária em Saúde (APS) no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). A doação é da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Serão contempladas 1.044 equipes da APS de todo Estado.

Em anúncio feito nas redes sociais, o governador Renato Casagrande agradeceu as contribuições do setor produtivo no combate à pandemia. “Ontem anunciamos uma importante doação de leitos pós-UTI feita pelo setor empresarial e hoje tem mais uma importante contribuição. As indústrias do Estado, representadas aqui pela Findes, estão doando para o Estado esses 4.250 oxímetros, um aparelho importantíssimo para que a gente possa enfrentar a Covid. Quero agradecer esse gesto em nome do Governo do Estado e da população capixaba”, afirmou.

A aquisição dos equipamentos foi feita pela Findes com o aporte financeiro da EDP, Fortlev, Nestlé/Garoto, Buaiz, Villoni, Mondelez, Selita, Frisa, Real Café e Uniaves.

A Atenção Primária em Saúde (APS) é responsável por assumir casos leves de Síndromes Gripais, entre elas, da Covid-19, bem como identificar precocemente os casos graves para o encaminhamento rápido aos serviços de maior complexidade, como Unidades de Pronto Atendimento, Centros de Referência de Urgência e Emergência ou Hospitais, potencializando as boas práticas ao combate da doença. Assim, os aparelhos vão auxiliar a APS no enfrentamento da Covid-19, uma vez que é um instrumento eficaz na estratificação de risco.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, agradeceu o gesto da Federação em nome do Sistema Único de Saúde (SUS) e ressaltou a importância desses instrumentos. “Neste momento, os pacientes estão chegando muito graves aos serviços de saúde e em alguns casos não alcançam o leito hospitalar, dada a gravidade que estão evoluindo, esperando em casa. O controle do oxímetro pela Atenção Básica pode permitir que consigamos identificar o momento mais oportuno de internação e que o paciente não chegue tão grave ao serviço. Eles serão uma grande aposta na APS, com a oximetria diária. Muito obrigado a toda Federação e a todos que colaboraram”, disse.

“A Findes tem a intenção de trabalhar sempre escutando a necessidade do Governo com relação à aquisição de itens necessários para passar por esse momento da pandemia. Desta vez foram os oxímetros, mas já temos listados outros materiais. Com essa doação, reativamos o movimento ‘Indústria do Bem’, do qual as indústrias poderão contribuir para o enfrentamento dessa crise. O que queremos nesse momento é que o Estado passe o mais rápido possível por essa fase crítica da pandemia. Por isso, não estamos medindo esforços”, declarou a presidente da Findes, Cris Samorini.

Ainda durante o anúncio, o governador celebrou a reativação do movimento “Indústria do Bem” e voltou a pedir a participação de toda a sociedade no combate à Covid-19. “Nós estamos na terceira fase da doença, a fase mais crítica que estamos vivenciando, com o maior número de óbitos e o maior número de pessoas contagiadas. Por isso, é fundamental que todos estejam de mãos dadas, virtualmente, para que a gente possa fazer esse enfrentamento à pandemia”, pontuou Casagrande.