Esteticista capixaba faz sucesso entre os famosos

today16 de março de 2021 remove_red_eye118

Quando pensamos nos segredos das celebridades para uma pele de pêssego, reluzente e saudável, logo imaginamos um tratamento caro e com profissionais de pouco acesso. Mas acredite! É do município da Serra a esteticista que vem ganhando destaque na mídia com seus tratamentos personalizados. Conhecida como “a esteticista das celebridades”, Cida Bastos atende no Studio Aline Bastos, em Laranjeiras, na Serra, e no último sábado, 13, a clínica contou com a presença vip das atrizes Liane Souza, a Paulinha da novela Malhação, e Eliza Rosa que atuou em Novo Mundo.

Cida Bastos, que é especialista na técnica de Jato de Plasma, um dos tratamentos mais solicitados pelas celebridades, por ter um resultado eficaz e natural na pele, revela que a proposta do Centro Estético Aline Bastos é oferecer a todos os públicos os tratamentos mais avançados do mundo estético para todas as classes sociais.

“O meu maior prazer é oferecer um tratamento de beleza e saúde ao cliente. Ajudar na autoestima e contribuir para a felicidade do outro não tem preço. Hoje na clínica eu atendo desde uma doméstica a uma celebridade”.

De acordo com pesquisas de mercado, a indústria da beleza representa o terceiro maior mercado em todo mundo. Mas apesar das boas e diversas oportunidades para os profissionais da área, a falta de qualificação pode representar um problema, já que são poucos os professores de estética e o mercado de luxo, que é onde se acham mais ganhos, necessita especialização para realizar procedimentos mais complexos.

Para a atriz e ex Big Brother Brasil, Liane Souza, que esteve no Studio Aline Bastos e conheceu os diversos procedimentos oferecidos, ressalta que a escolha pela clínica foi pautada pela especialização da profissional e pelo ambiente que respeita os protocolos da vigilância sanitária.

“Com a Cida a cliente pode fazer todas as melhores e inovadoras técnicas que a clínica oferece com um preço popular. Eu amei e super recomendo. Ela avaliou a minha pele e ofereceu um tratamento específico onde o resultado é bem mais rápido e satisfatório”, revela a atriz.

Para a atriz Eliza Rosa, que foi cotada pela Record para a novela Gêneses, ressalta que o tratamento com o Jato de Plasma tem efeito similar ao da Toxina Botulínica. “O Jato de Plasma é muito procurado por deixar a pele com aparência mais jovem e sem rugas de forma mais simples e menos invasiva”, avalia a atriz.

Endereço do Stúdio Aline Bastos

Ed. Essencial Escritórios

Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, em Laranjeiras, na Serra, sala 514

Telefones: 27 99923-5055 // 99699-0665

Referência: ao lado do shopping MontSerrat e do supermercado Epa

Estacionamento gratuito