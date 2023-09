Estudantes de libras da Ufes vão fazer estágio probatório na Ales

today4 de setembro de 2023 remove_red_eye302

O presidente da Assembleia Legislativa do ES, deputado Marcelo Santos, recebeu nesta segunda-feira, 4, representantes do curso de libras da Universidade Federal do Espírito Santo e da Associação dos Profissionais Tradutores Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Apiles), para discutir o maior aproveitamento dos estudantes que fazem bacharelado em Libras, em vagas de estágio no Poder Legislativo.

A Assembleia possui um contrato de prestação de serviço que garante a tradução em libras nas sessões ordinárias da Casa. “Nós vamos formalizar a prática do estágio supervisionado dos alunos para ajudar na formação desses profissionais e tornando com isso o Poder Legislativo ainda mais inclusivo. A nossa meta é que a Assembleia Legislativa do ES seja a mais inclusiva do Brasil”, afirmou o presidente Marcelo Santos.

O curso de libras da UFES está completando 10 anos de existência. Por ano são abertas 30 vagas de graduação no curso de libras que tem duração de 4 anos. De acordo com a coordenadora do curso de letras libras, Jeffa Santana, a efetivação do estágio é de extrema importância uma vez que a comunidade surda no ES, de acordo com dados do Censo de 2010, é de 150 mil habitantes.

Além do estágio, acessibilidade da casa e concurso público foram outros temas discutidos nesse encontro. O presidente Marcelo Santos se comprometeu a ampliar esse debate garantindo inclusão dos surdos nas atividades do Poder Legislativo.