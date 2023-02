Estudo para reduzir gargalos na BR-262 inclui restrição de tráfego de caminhões em Viana

O presidente da Comissão de Fiscalização da BR-262, Fabrício Gandini, anunciou medidas que estão sendo analisadas pelo Dnit, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana para reduzir engarrafamentos e acidentes na rodovia durante domingos e feriados

Se a duplicação da BR-262 ainda não tem data para ocorrer, a rodovia deverá passar em breve por melhorias, que incluem a criação de faixas reversíveis, restrição do tráfego de caminhões pelo período de até 6 horas do dia e a construção de uma rotatória em Viana. O objetivo é reduzir os longos engarrafamentos e acidentes na volta da região serrana durante domingos e feriados, como informou o deputado estadual Fabrício Gandini, que preside a Comissão Especial de Fiscalização aberta pela Assembleia Legislativa para discutir os gargalos da BR-262, BR-101 e Rodosol.

O parlamentar – que voltará se reunir na próxima quinta-feira (16) com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Prefeitura de Domingos Martins e o senador Fabiano Contarato –, afirma que as mudanças estão previstas para ocorrer até o início do inverno, em 21 de junho, quando aumenta o fluxo de carros devido ao turismo na região de Domingos Martins e municípios vizinhos.

“Na primeira reunião discutimos algumas ideias que surgiram, mas não foram levadas adiante. Concluímos que precisamos ter uma solução imediata em alguns pontos, para que possamos desenvolver a cadeia do turismo, que é muito forte na região serrana e que está sendo prejudicada por conta da dificuldade de tráfego”, justificou Gandini.

Gandini durante sessão: deputado diz que uma reunião será realizada na quinta-feira, para avaliar as possíveis soluções. (foto Assessoria Parlamentar).

Segundo ele, três medidas estão sendo estudadas, sem uma ordem cronológica para serem executadas. A primeira delas, segundo Gandini, seria a abertura de uma janela – aos domingos e finais de feriados, de 5 a 6 horas por dia –, em que não poderiam circular caminhões na rodovia, para facilitar o fluxo.

“Trata-se de uma região montanhosa e os veículos pesados precisam reduzir muito a velocidade. Essa é uma das propostas que estão sendo analisadas pelo Dnit e pela PRF porque depende de operação e sinalização. Esse procedimento já existe em outros estados, como Minas Gerais. Mas precisamos dialogar com o setor de cargas, para definir locais de parada e sinalização para os caminhoneiros. A decisão seria tomada após muito diálogo e alterações nas resoluções que normatizam o setor”, frisou o deputado.

De acordo com o parlamentar, outra ação seria construir faixas reversíveis em pontos da via nos momentos de maior fluxo, com o uso de cones, para aumentar os pontos de ultrapassagem onde a via oferece essa possibilidade.

“Seria contratada uma empresa que possa atuar aos domingos e feriados. Teríamos uma faixa que permitiria maior fluxo de ultrapassagens. Na subida, realmente, fica muito vazio. E seria uma forma de usar as faixas que já existem”, lembrou.

Gandini também explicou que foi discutida a possibilidade de transformar o cruzamento na entrada de Viana, que é também outro gargalo, numa rotatória, como existe hoje em Domingos Martins. “É claro, tomando todos os cuidados com os pedestres, que precisam ser contemplados neste projeto”, acrescentou.

Ele afirma que uma nova reunião será realizada na quinta-feira (16), para avaliar as possíveis soluções. “O Dnit e a PRF vão fazer os estudos técnicos para avaliar quais intervenções são viáveis. Destaco a importância da presença da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura Urbana do governo do Estado no grupo”, frisou, lembrando que outros segmentos estão sendo convidados a participar das discussões.

E completou: “Esses pontos estão sendo avaliados. O Dnit e a PRF estão mapeando as informações de fluxo. Vamos juntar essas informações para que possamos ter mais clareza se essas medidas vão surtir os efeitos desejados antes da duplicação, que sabemos que irá demorar.”

Participaram da primeira reunião para tratar do assunto: o superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto; o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno; o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; o chefe de gabinete do senador Fabiano Contarato (PT), Roberto Carlos; além de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).