Evento científico irá movimentar escolas de Anchieta até quinta (20)

today19 de outubro de 2022 remove_red_eye35

A Prefeitura de Anchieta promove nesta quarta e quinta (19 e 20) o I Evento Científico Ciências para Todos. A iniciativa acontece das 09h às 19h na Praça São Pedro e é aberto à comunidade para visitação. A solenidade de abertura será nesta quarta, às 9h. Já a premiação na quinta, às 17h30.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação – SEME, serão expostos 60 trabalhos, envolvendo 150 alunos das nove escolas dos anos finais do ensino fundamental de Anchieta. As escolas fizeram seus eventos científicos próprios e selecionaram os melhores trabalhos para participarem do evento municipal.

Conforme o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, o evento permite que novas possibilidades sejam colocadas em prática e que os alunos se tornem protagonistas da sua própria aprendizagem. “Os projetos desenvolvidos para serem apresentados são utilizados para relacionar a teoria à prática, além de estimular a investigação científica, dando maior autonomia para o aluno”, defende.

Os projetos serão selecionadas em três categorias principais: Experimento, Robótica e Solucionando problemas da comunidade, além de mais três categorias especiais: Voto Popular, Escola e Educação Especial.