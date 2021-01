Ex-dançarina do Faustão Fernanda D’Ávila faz vídeos motivacionais no Instagram

Para muita gente, 2021 só começou de verdade nessa segunda-feira (4), e, para dar ânimo e disposição a essas pessoas, a modelo e empresária Fernanda D’Ávila fez uma série de publicações em seu perfil no Instagram dando dicas de como encarar os desafios e enfrentar os problemas de frente.

“Eu comecei meu ano a todo vapor. Se eu tiver que concretizar algo, eu vou lá e faço. E é isso que eu desejo: que você pare de deixar tudo para segunda-feira. Se você pode começar na terça, na quarta ou no domingo, então comece!”, publicou a ex-dançarina do balé do Faustão.

Focada em alimentação saudável e na rotina de exercícios físicos, Fernanda quer incentivar seus seguidores a emagrecerem de forma rápida e definitiva.

“Tudo é força de vontade e de foco. Às vezes, na vida, a gente tem vários motivos para mudar e correr atrás do que faz bem, mas deixamos que aqueles sentimentos ruins, críticas e outras coisas negativas nos desanimem. Basta a gente mudar isso, o objetivo”, alertou.

Foto Márcio Farias