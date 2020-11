Ex de Biel comenta relação: ‘obrigada Deus…pelo livramento’

Duda Castro, ex-esposa de Biel, disse hoje no Twitter que o término com o cantor foi um “livramento”. Ela compartilhou um vídeo dele em um episódio de outubro de “A Fazenda” dizendo que tinha esperança em voltar com a ex, e comentou: “Em pleno 2020 e é isso que chamamos de amor! A nossa geração precisa começar a trocar ‘até que a morte nos separe’ por ‘até que o amor continue sendo respeitado, leal e recíproco’. Obrigada Deus… pelo livramento!”

O relacionamento de Biel e Duda Castro terminou em 2018, quando os dois moravam nos Estados Unidos, com a modelo acusando ele de agressão e abuso.

Depois, ela disse acreditar que o finalista do programa já foi escolhido. E acrescentou: “Já está com contrato assinado para um reality show no mesmo canal”.

Fonte BOL