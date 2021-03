Ex-presidente Lula volta a ser elegível após Fachin anular condenações

today8 de março de 2021 remove_red_eye127

Acaba de ser anuladas, pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, todas as condenações do ex-presidente Lula relacionadas às investigações das Lava Jato.

Com isso, Luiz Inácio Lula da Silva, passa a recuperar os direitos políticos e se torna elegível.

Os processos agora serão analisados pela Justiça Federal da capital do Brasil, que dirá se os processos podem ou não ser validados ou reaproveitados.

“Com a decisão, foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e determinada a remessa dos respectivos autos para à Seção Judiciária do Distrito Federal”, diz nota à imprensa do gabinete do ministro.

Fonte G1

Foto Sérgio Lima/Poder360