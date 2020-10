Fabrício Petri e Carlos Waldir apresentam seu plano de governo para Anchieta amanhã (29)

today28 de outubro de 2020 remove_red_eye60

O candidato a reeleição ao cargo de prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), apresenta na próxima quinta (29) seu programa de governo para a próxima gestão, caso for eleito. A apresentação oficial será partir das 19h, no comitê da coligação, no centro da cidade – lideranças comunitárias já foram convidadas. Durante o evento, flashs poderão ser acompanhados no perfil do candidato no Instagram.



Ao lado do seu atual vice, Carlos Waldir, a dupla se mantém para a reeleição e é favorita por 51,3% dos eleitores, segundo pesquisa Brand/ESHoje, recentemente publicada.



O programa é dividido em 10 eixos estratégicos, com foco na geração de emprego e renda, fortalecimento do turismo, agricultura, pesca, comércio e indústria. As propostas incluem também ações para ampliação e melhorias dos serviços de saúde, educação, assistência social, segurança e insfraestrutura.



“Agora, com o município organizado, queremos continuar a trabalhar de forma integrada com a Sociedade Civil Organizada, com os Conselhos Municipais, as Associações, as Cooperativas, as ONGs, os Empreendedores, com os Órgãos de Controle e com todos aqueles que queiram contribuir para o desenvolvimento de Anchieta. Assumimos mais uma vez, com cada família anchietense, o compromisso de empregarmos os recursos financeiros, com responsabilidade, para atender aos anseios e as necessidades da população”, disse Fabrício Petri.



O programa foi elaborado por técnicos de diversas áreas com base nas demandas apresentadas pelos moradores em encontros com comunidades e associações.