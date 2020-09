Fabrício Petri e Carlos Waldir irão disputar reeleição em Anchieta

today17 de setembro de 2020 remove_red_eye128

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Anchieta oficializou na noite de ontem (16) a candidatura para reeleição do prefeito Fabrício Petri. Carlos Waldir de Souza (MDB), seu atual vice, irá compor a dobradinha na disputa do executivo municipal nas próximas eleições.



A chapa tem apoio de 10 partidos: MDB, PV, PSDB, Cidadania, PTB, PV, PSD, PSC, PMN, Republicanos e PSL. A convenção ocorreu no hotel Thanharu, em Castelhanos, onde também foram apresentados os pré-candidatos que irão disputar aos cargos de vereador.



A live foi transmitida pelas redes sociais e teve mais de 4 mil mensagens de apoio das pessoas que acompanharam de casa a oficialização da candidatura de Fabrício e Carlos Waldir. Devido a pandemia provocada pela Covid-19, o evento foi realizado apenas com a presença dos presidentes de partidos que apoiam a chapa e filiados do PSB, e seguindo todas as orientações dos órgãos sanitários.



Deputados como Amaro Neto, Ted Conti, Marcelo Santos, Luciano Machado e Emílio Mameri fizeram questão de comparecer e demonstrar apoio a dupla. Já os deputados Erick Musso e Janete de Sá gravaram vídeos, que foram exibidos durante a convenção, demonstrando apoio a reeleição de Petri.



Fabrício fez um discurso emocionante, lembrou das dificuldades que enfrentou durante sua gestão, comentou sobre o seu pai, o saudoso ex-prefeito Edival Petri, lembrou das obras em execução e das melhorias desenvolvidas nos últimos anos no município, e enalteceu a força da mulher na política.



“Tivemos muitos desafios ao longo desses últimos anos que estivemos a frente da prefeitura. Foram quatro grandes crises: a primeira foi a crise econômica e social gerada com a paralisação da Samarco, depois enfrentamos a crise na segurança pública. Este ano, fomos atingidos por fortes chuvas que deixou destruição em algumas de nossas comunidades rurais e em município vizinhos. Ainda, em 2020, fomos acometidos com a pandemia, que vem nos desafiando dia a dia. Mas com todos esses problemas não abaixamos a cabeça, lutamos, inovamos, conseguimos e estamos conseguindo passar por todas essas crises”, disse.



Ele ainda continuou: “Às mulheres, quero ressaltar a sua importância na política e nas ações que ajudam no desenvolvimento de nosso município. Por fim, quero agradecer a todos que têm apoiado o nosso trabalho e não podemos parar, temos que seguir firmes para Anchieta ser ainda melhor. Entrei na política como um menino, filho de Edival Petri, mas encerro o meu mandato com identidade própria”, finalizou.



Fabrício, ao longo de sua gestão conseguiu construir duas novas escolas, reformar 13 outras unidades de ensino, reformar 10 unidades de saúde, drenar e pavimentar mais de 70 ruas na sede e no interior, revitalizar três orlas, além de reformar praças, quadras poliesportivas e construir pontes. Petri também implantou o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, que ajudou o município enfrentar a crise financeira e social provocada pela paralisação da Samarco. Seu trabalho frente ao executivo rendeu prêmios como Prefeito Empreendedor Estadual e Nacional, e sua gestão foi conceituada nota A consecutivamente por três anos pelo Tesouro Nacional.