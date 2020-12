Fabrício Petri, prefeito de Anchieta, é reeleito Presidente do CIM Expandida SUL

today29 de dezembro de 2020 remove_red_eye75

O prefeito de Anchieta Fabrício Petri foi reeleito presidente do CIM Expandida Sul – Consórcio Intermunicipal de Saúde, formado pelos municípios de Anchieta, Alfredo Chaves, Piúma, Iconha, Rio Novo do Sul, Guarapari, Marataízes e Itapemirim. A eleição foi realizada na manhã desta terça-feira (29/12) em Anchieta.



Petri esteve à frente da entidade nos últimos dois anos e agora, com a reeleição, continuará pelo próximo biênio.



“Agradeço a confiança dos prefeitos que compõem o CIM Expandida Sul, Fernando Lafayete (Alfredo Chaves), Edson Magalhães (Guarapari), Gedson Paulino (Iconha), Thiago Peçanha (Itapemirim), Tininho (Marataízes), Ney Castelari (Rio Novo do Sul) e Paulo Cola (Piúma). Estar à frente do consórcio é um misto de satisfação e de muita responsabilidade”, disse Fabrício.



O Consórcio Intermunicipal de saúde é responsável por oferecer plantões de profissionais de saúde, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais e de imagens. Além disso, ele atua como uma importante complementação de serviços do Sistema Único de Saúde.