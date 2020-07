Fabrício Petri entrega importantes obras na sede e no interior

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, inaugurou no último dia 01 importantes obras na sede e no interior do município. Pavimentação rural em Dois Irmãos de Olivânia e Baixo Pongal, reforma da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Córrego da Prata e drenagem e pavimentação em 12 ruas no bairro Cantagalo, na sede.

Em Baixo Pongal foi entregue para a comunidade a pavimentação de um trecho próximo à igreja católica. Já em Dois Irmãos de Olivânia foi pavimentado 6.500 mil metros quadrados da via principal. O trecho beneficiado com calçamento irá atender dezenas de famílias. Para essa obra foram investidos R$ 540 mil. Além de Baixo Pongal e Dois Irmãos de Olivânia, diversas outras comunidades do interior estão sendo beneficiadas com pavimentação rural.

Em Córrego da Prata foi entregue a reforma da Estratégia de Saúde da família (ESF). A reforma custou cerca de R$ 53 mil e contemplou a reforma predial, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade, entre outras melhorias. A obra faz parte de um pacote de investimento para reforma em oito ESFs e no Pronto Atendimento Municipal com diversas intervenções.

E no bairro Cantagalo o prefeito entregou aos moradores os serviços de drenagem e pavimentação de 12 ruas. Segundo o secretário de Infraesturura, Leonardo Abrantes, 18 mil metros quadrados de pavimentação com serviço de drenagem, além da construção de três mil metros de calçadas foram executados na comunidade. O investimento foi de R$ 3.711.483,95, com recursos do próprio município.

Foram contemplas parte da avenida Teonila Antunes Nogueira, do trecho rua Lino Nogueira até seu Ponto Final; rua Maria Stella Ramos Brilhante no trecho entre a Av. Teonila Antunes Nogueira e Rua Cacilda Nogueira. Também receberá pavimentação a rua Manoel Nogueira, no trecho a Av. Teonila Antunes Nogueira até seu Ponto Final e a rua Lino Nogueira, no trecho entre a Av. Teonila Antunes Nogueira e a Rua Aldomario Brilhante. Os serviços incluíram ainda as ruas Aldomario Brilhante, Amêncio Brilhante, Cacilda Nogueira, Quito, José Nogueira, Nancy Ramos Rosa, Onorina Costa,; Pedro Henrique, Projetada 01 e as travessas 01, 02 e 03.

Para o prefeito Fabrício Petri é uma satisfação poder devolver à população os recursos dos impostos em forma de melhorias nas comunidades. Segundo ele, outras obras estão em execução no município e devem ficar prontas nos próximos meses. “Temos ainda importantes obras em execução, como em Castelhanos e na Praia Central, além da reforma de 12 escolas que estão praticamente concluídas. Estou grato em poder investir nessas obras de grande importância para os moradores”, disse.

Esta semana ainda o prefeito irá entregar outras importantes obras na sede e no interior.

Confira abaixo as obras em andamento