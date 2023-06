‘Fale Comigo’ – Diamond Films libera novo trailer do terror mais aguardado do ano

15 de junho de 2023

O filme aterrorizante estreia em 17 de agosto, exclusivamente nos cinemas

Acenda a vela, estenda a mão, FALE COMIGO e vá direto para o inferno. Invocar espíritos usando uma mão embalsamada é a trend do momento, mas as consequências de quebrar as regras dessa brincadeira serão aterrorizantes para Mia (Sophie Wilde) e seus amigos.

FALE COMIGO (Talk To Me) chega aos cinemas brasileiros em 17 de agosto, com distribuição da Diamond Films. O filme promete se destacar como o melhor terror do ano e acaba de ganhar novo trailer.

Confira o conteúdo dublado

Distribuído pela A24 nos Estados Unidos, FALE COMIGO é o primeiro longa dos irmãos Danny e Michael Philippou, do canal RackaRacka YouTube, e tem as mesmas produtoras do aclamado terror “O Babadook”.

FALE COMIGO acompanha um grupo de jovens que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada e ficam obcecados pela adrenalina. Procurando uma forma de se comunicar com a mãe morta, Mia se reúne com os amigos para mais uma sessão, até que um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais.