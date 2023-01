Falta d’água em Anchieta: Prefeitura e Câmara cobram ações da Cesan

Representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal de Anchieta se reuniram com a companhia Espírito-Santense de Abastecimento (Cesan) na tarde desta sexta-feira (06/01) para discutir ações emergenciais a fim de sanar o problema da falta d’água em alguns bairros de Anchieta.

Desde o início do verão, quando aumenta a população flutuante no município por conta da chegada dos turistas, moradores de alguns bairros vêm sofrendo com o desabastecimento. Entre os bairros mais afetados estão Benevente, Nova Jerusalém, Planalto, Nova Anchieta e Guanabara.

De acordo com a Cesan, esses são os bairros que mais sofrem por estarem em locais elevados ou na ponta do abastecimento.

De acordo com o gestor de Operações da entidade, Márcio Bedim, ações que buscam resultados a médio prazo estão em fase de implementação. Uma delas seria a construção de um novo reservatório em Iriri para aumentar a oferta para todo o município, essa obra, segundo o gerente, ficaria pronta até o final deste ano.

Também foram cobradas ações emergenciais para resolver o problema ainda neste verão.

Participaram da reunião a secretária de Meio Ambiente Jéssica Martins; o Secretário de Infraestrutura, Leonardo Abrantes; técnicos das duas secretarias, e os vereadores Niltinho, Pablo Florentino e Renato Lorencini.