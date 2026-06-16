Falta de vagas reacende debate sobre retorno do estacionamento rotativo em Guarapari
Encontrar uma vaga para estacionar no Centro de Guarapari ou em Muquiçaba tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil para moradores, comerciantes e visitantes. O problema, que tradicionalmente era associado aos períodos de alta temporada, especialmente durante o verão, hoje faz parte da rotina da cidade ao longo de praticamente todo o ano.
Em diferentes horários do dia, motoristas enfrentam longas buscas por um espaço para estacionar. Em muitos casos, é necessário circular diversas vezes pelas mesmas ruas até encontrar uma vaga disponível, o que gera transtornos, aumenta o tempo de deslocamento e contribui para o congestionamento nas áreas mais movimentadas.
A situação é ainda mais evidente em regiões que concentram grande fluxo de pessoas e serviços, como o Centro e o bairro Muquiçaba. Nesses locais estão instalados importantes estabelecimentos comerciais, agências bancárias, clínicas, escritórios e repartições públicas, atraindo diariamente milhares de usuários.
O crescimento da frota de veículos registrado nos últimos anos é apontado como um dos principais fatores para o agravamento do problema. Com mais carros circulando e a mesma quantidade de vagas disponíveis, a disputa por espaços tornou-se cada vez mais intensa, impactando diretamente a mobilidade urbana e a dinâmica econômica da cidade.
Diante desse cenário, o retorno do estacionamento rotativo volta a ganhar força no debate público. Especialistas em mobilidade urbana e parte da população defendem a medida como uma alternativa para promover maior rotatividade das vagas, evitando que veículos permaneçam estacionados por longos períodos nos pontos de maior demanda.
A proposta também é vista por comerciantes como uma forma de facilitar o acesso de clientes aos estabelecimentos, além de contribuir para uma melhor organização do trânsito nas regiões centrais. Enquanto a discussão avança, moradores e motoristas seguem enfrentando o desafio diário de encontrar uma vaga em uma das cidades mais movimentadas do litoral capixaba.