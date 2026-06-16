Falta de vagas reacende debate sobre retorno do estacionamento rotativo em Guarapari

today16 de junho de 2026 remove_red_eye100

Encontrar uma vaga para estacionar no Centro de Guarapari ou em Muquiçaba tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil para moradores, comerciantes e visitantes. O problema, que tradicionalmente era associado aos períodos de alta temporada, especialmente durante o verão, hoje faz parte da rotina da cidade ao longo de praticamente todo o ano.

Em diferentes horários do dia, motoristas enfrentam longas buscas por um espaço para estacionar. Em muitos casos, é necessário circular diversas vezes pelas mesmas ruas até encontrar uma vaga disponível, o que gera transtornos, aumenta o tempo de deslocamento e contribui para o congestionamento nas áreas mais movimentadas.

A situação é ainda mais evidente em regiões que concentram grande fluxo de pessoas e serviços, como o Centro e o bairro Muquiçaba. Nesses locais estão instalados importantes estabelecimentos comerciais, agências bancárias, clínicas, escritórios e repartições públicas, atraindo diariamente milhares de usuários.

O crescimento da frota de veículos registrado nos últimos anos é apontado como um dos principais fatores para o agravamento do problema. Com mais carros circulando e a mesma quantidade de vagas disponíveis, a disputa por espaços tornou-se cada vez mais intensa, impactando diretamente a mobilidade urbana e a dinâmica econômica da cidade.

Diante desse cenário, o retorno do estacionamento rotativo volta a ganhar força no debate público. Especialistas em mobilidade urbana e parte da população defendem a medida como uma alternativa para promover maior rotatividade das vagas, evitando que veículos permaneçam estacionados por longos períodos nos pontos de maior demanda.

A proposta também é vista por comerciantes como uma forma de facilitar o acesso de clientes aos estabelecimentos, além de contribuir para uma melhor organização do trânsito nas regiões centrais. Enquanto a discussão avança, moradores e motoristas seguem enfrentando o desafio diário de encontrar uma vaga em uma das cidades mais movimentadas do litoral capixaba.