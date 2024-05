Família Brandão anuncia apoio ao pré-candidato Toninho Bitencourt em Marataízes

today31 de maio de 2024 remove_red_eye103

No último dia 14 de maio, a família Brandão, uma das mais influentes e tradicionais de Marataízes, reuniu-se em um almoço de confraternização para celebrar o aniversário de Genoziu Brandão. No evento, foi declarado o apoio maciço da família ao pré-candidato Toninho Bitencourt, do Podemos, na corrida pela prefeitura municipal.

Conhecida por sua extensa presença tanto no interior quanto na cidade, a família Brandão possui raízes profundas na política local, com membros que já ocuparam cargos de destaque, inclusive vereadores. Embora anteriormente aliados do adversário de Toninho, os Brandão agora uniram forças em torno da pré-candidatura do empresário e ex-prefeito de Marataízes, Antônio Bitencourt, demonstrando um apoio praticamente unânime.

Toninho Bitencourt, que governou o município entre os anos de 2005 e 2008, está determinado a retornar ao cargo, desta vez representando o partido Podemos. Em meio a um cenário desafiador, com problemas persistentes como a falta de água em diversas comunidades e deficiências na saúde e na educação, o pré-candidato tem se destacado por sua proximidade com a população.

Mesmo ciente dos possíveis desafios herdados da atual administração, que incluem obras inacabadas, falta de reajustes para servidores públicos e problemas financeiros significativos, Toninho tem adotado uma estratégia de diálogo direto com a comunidade. Reuniões comunitárias e conversas pessoais com eleitores têm sido suas ferramentas para fortalecer os laços com os cidadãos e compreender suas necessidades.

Em seu agradecimento à família Brandão pelo apoio, Toninho expressou sua determinação em enfrentar os desafios pela frente, destacando sua experiência anterior como prefeito e sua vontade de manter um canal aberto de comunicação com os eleitores. “Estou muito animado com essa jornada”, afirmou o pré-candidato, confiante em seu compromisso com o progresso e bem-estar de Marataízes.