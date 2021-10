Família de Cachoeiro lança campanha para arrecadar R$ 400 mil para salvar filho de câncer

Os pais de Davi Furlan Pereira, de 14 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, estão fazendo uma campanha de solidariedade para arrecadar recursos financeiros que possam custear o tratamento de câncer para o adolescente, que será feito em São Paulo na próxima terça-feira, dia 12 de outubro.

Davi foi diagnosticado com um câncer raro chamado osteossarcoma – que se desenvolve nos ossos – e está alojado na tíbia da perna direita – na parte anterior da perna, formando o que é chamado popularmente de “canela”.

A cirurgia, que custa R$ 400 mil, foi agendada para ser realizada no hospital AC Camargo, na cidade de São Paulo e, de acordo com Geovana, mãe de Davi, o plano de saúde não cobre o procedimento, tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas pela família nos últimos anos. E ainda, caso o procedimento fosse realizado via SUS, teria que aguardar a liberação, o que é demorado, pois a fila de espera é grande.

A campanha de arrecadação do valor para pagamento do procedimento cirúrgico teve significativa adesão de populares nas redes sociais. Até a tarde desta quarta-feira (06) cerca de R$ 221 mil já haviam sido arrecadados, segundo a prestação de contas de Rogério Correa, pai de Davi Furlan, nas redes sociais.

Geovana ainda informou que o adolescente realizou sessões de quiometerapia, porém não surtiu o efeito esperado, e para tentar evitar que o filho precise amputar a perna a cirurgia é necessária.



Como doar?

Quem quiser contribuir, com qualquer quantia, pode fazer a doação através das opções abaixo como PIX ou até mesmo Transferência Bancária.

Ainda restam quase R$ 200 mil para que a meta seja alcançada. No caso seria necessário arrecadar cerca de R$ 26 mil por dia.

Chave Pix (CPF): 827.682.777-20

Dados bancários

Rogério Pereira (pai)

Banco Sicoob Sul

Agência: 3003

Conta: 25.263-8