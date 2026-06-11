Feira da Mulher Empreendedora acontece de sexta-feira a domingo em Vila Velha

today11 de junho de 2026 remove_red_eye98

O estacionamento da praça de Coqueiral de Itaparica vai sediar a Feira da Mulher Empreendedora do Espírito Santo, desta sexta-feira (12) a domingo (14), das 15 às 22 horas. No local serão comercializados diversos produtos e serviços, a exemplo de artesanatos, cosméticos, entre outros. A programação contará também com atrações culturais e um espaço de gastronomia.



O evento é uma realização da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Vila Velha, Secretaria Estadual das Mulheres e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).



A iniciativa vai além da exposição e comercialização de produtos. Trata-se de uma importante vitrine de oportunidades, que evidencia o talento, a criatividade e a capacidade empreendedora das mulheres de Vila Velha.



“É uma oportunidade para que as mulheres conquistem cada vez mais autonomia financeira. Quando incentivamos o empreendedorismo feminino, estamos promovendo independência, autoestima e desenvolvimento para toda a família. Estamos trabalhando para criar oportunidades reais de crescimento, valorizando o talento e a capacidade empreendedora das mulheres de Vila Velha”, afirmou a secretária de Políticas Públicas da Prefeitura de Vila Velha, Adriana Meireles.



Conecta Mulher

As mulheres de Vila Velha que vão expor no evento foram selecionadas por meio do projeto Conecta Mulher. O programa oferece capacitação profissional e encaminhamento para vagas de emprego, beneficiando mulheres que buscam independência econômica, inclusive aquelas que precisam romper ciclos de violência. A iniciativa inovadora é da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Vila Velha.



Para se cadastrar no programa basta acessar o site da Prefeitura de Vila Velha, clicar no menu “Serviços”, depois em “Mais Serviços” e selecionar “Conecta Mulher”, ou acessar diretamente pelo link https://conectamulher.vilavelha.es.gov.br/



Proteção a mulheres

Durante a feira também serão disponibilizados atendimentos do Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive), da Secretaria da Mulher. O Cramvive oferece atendimentos contínuos e especializados, com o objetivo de fortalecer a autonomia e o protagonismo dessas mulheres na superação do ciclo de violência.

O Cramvive está localizado na Rua Coronel Sodré, nº 497, no Centro de Vila Velha. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Para mais informações, o telefone de contato é (27) 99282-9932. Além disso, há um plantão telefônico disponível de segunda a sexta-feira, das 17 às 22h, e aos sábados e feriados, das 12 às 17h, pelo celular (27) 98823-5769.



Confira a programação cultural da Feira da Mulher Empreendedora do Espírito Santo

Sexta-feira (12)

Das 16h30 às 18h30 – Cantora Suellen Bianca

19 horas – Abertura Oficial

Das 20 às 22 horas – Cantora Mileide Gomes



Sábado (13)

Das 16h30 às 18h30 – Nanda Veiga

Às 19 horas – Telão Copa do Mundo

Das 20 às 22 horas – Acoustic Family



Domingo (14)

Às 15 horas – Espaço Mulher

Das 16h30 às 18h30 – Músicos Meiry Tavares e Valdir Duque

Às 19 horas – Espaço Mulher

Das 20 às 22 horas – Músicos Cida Valadares e Maykon



Serviço

Feira da Mulher Empreendedora

Data: De sexta-feira (12) a domingo (14), das 15 às 22 horas

Local: No estacionamento da praça de Coqueiral de Itaparica.