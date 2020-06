Felipe Araújo é uma das estrelas convidadas do Buteco online nesta sexta, no Youtube, às 21h

today25 de junho de 2020 remove_red_eye19

Diretamente de Goiânia, a partir das 21h, o público pode conferir o “Buteco especial de São João”, um dos maiores shows sertanejos da atualidade. É assim que Felipe Araújo mostra a razão de ter conquistado o país, a critica, imprensa e público. Além da música mais tocada de 2019 (Atrasadinha), ele separou um repertório completo e exclusivo: “Mala é falsa”, “Hoje eu beberei”, “Espaçosa Demais”, “Mentira”, “Ainda sou tão seu”, “Só falta você”, “Confidências”, “Deixaria tudo”, “Conversa confidencial”, “Chave cópia”, “Amor da sua cama”, “Agora”, “Só pro meu prazer”, “Inventa algum sentimento”, “Você musou”, “Maus bocados”, “Cê que sabe”, “É com ela que eu estou”, “Caso indefinido”, “Melhor Amigo” e “Reicidente”.

“Espero todos vocês pra uma festa linda que eu, o Gusttavo e o Jonas preparamos com muito carinho. Tenho certeza de que vai ser uma noite muito especial, regada a boa música e ao lado (mesmo distante) de grandes amigos. Hoje, a conexão com o público tem sido virtual, mas é a prova do quanto esse amor entre artistas e público é o que temos para hoje, como a saudade que nos une cada vez mais”, finaliza Felipe.