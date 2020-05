Felipe Araújo faz live, lança clipe e EP

Tudo ao mesmo tempo agora: com data da segunda live marcada para 29 de maio, às 20h, Felipe Araújo lança também o EP “Eu e Vocês”, na chamada “virada” da mesma noite, à meia noite e um minuto precisamente. E, pela manhã do sábado (30/5), mostra o clipe inédito de “Reiscidente” em todas as plataformas digitais. Tudo com a marca Universal Music, que destaca no artista o diferencial que traduz a sua identidade em meio a tantos no gênero sertanejo.

Sobre o EP, que também dá título à live, Felipe conta que são quatro músicas autorais. O álbum chega ao mercado logo após seu show virtual no Youtube, que será transmitido diretamente de sua casa, em Goiânia. O espetáculo online foi idealizado durante a quarentena. “Tenho aproveitado esse período para compor, criar e idealizar novos projetos’, afirma.

Com todas as músicas autorais, o EP vai além de ressaltar a maestria de Felipe nas composições, ele consagra ainda a identidade vocal do artista, revelada no DVD “Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo”, lançado no final do ano passado, quando o cantor decidiu assumir o palco sozinho e sem participações.

Aos fãs ansiosos, um spoiler, o setlist: “Reincidente”, “Eu Disfarço Mal Demais”, “Conversa Confidencial” e “Melhor Amigo”, são as apostas do cantor que vão chegar aos nossos ouvidos no dia 30/05 a 00h01.

Alguém tem dúvida do sucesso? Felipe Araújo é dono da música mais ouvida de 2019, “Atrasadinha”, que já ultrapassou meio BILHÃO de streams e um BILHÃO de reprodução nas rádios de todo o país. Além de singles como “Mentira”, “Amor da sua cama”, “A Mala é falsa”, “Ainda sou tão seu”, “Chave cópia”, “Big Bang”, “Minha Vontade” e “Espaçosa Demais”. Com apenas 24 anos, seu currículo é digno de quem conquistou o Brasil de Norte a Sul, os números o comprovam como recordista no mercado musical.

Com “EU E VOCÊS”, Felipe quer provar que o sucesso escreve com a maior participação de sua vida profissional: o seu público.