Feriadão com praias lotadas em todo o país

today7 de setembro de 2020

Neste feriadão de 07 de setembro, aglomerações e desrespeito às determinações para evitar a propagação da COVID-19 foram registrados em cidades do Espírito Santo e do Brasil.

Imagens mostraram frequentadores das praias capixabas, paulistas, cariocas, baianas, dentre outras sem máscaras e sem o mínimo de distanciamento social recomendado nas areias dos balneários.

Em Anchieta, nas praias de Iriri, por exemplo, a Polícia Militar (PM) teve que apreender caixas de som. E as guardas civil e ambiental, com apoio a PM, orientaram os visitantes, quanto ao uso da máscara e dispersando as aglomerações.

De acordo com a prefeitura de Anchieta, algumas multas foram aplicadas para os infratores.

Já em Piúma, dentre as medidas adotadas estavam barreiras sanitárias, suporte na fiscalização das praias e dos estabelecimentos comerciais durante a noite, além de distribuição de panfletos de conscientização e álcool 70, e orientação para o uso de máscara.

Em Vila Velha, município com o maior número de infectados pelo novo Coronavírus no Espírito Santo, a Praia da Costa, as faixas de areias ficaram totalmente lotadas, bem como Itaparica. O mesmo aconteceu nas praias da Curva da Jurema, Ilha do Boi, Fundão e Jacaraípe (Serra).

No Rio de Janeiro, a prefeitura autorizou o banho de mar, mas a permanência na areia, com barracas, está proibida, exigência que foi amplamente desrespeitada. O mesmo aconteceu em relação ao uso obrigatório da máscara no calçadão.

Em todos os cantos do Brasil, o desrespeito às regras de isolamento e uso de máscaras como forma de combater a Covid-19, infelizmente não foram cumpridas. E isso é muito preocupante, só vamos ver o efeito daqui umas duas semanas.

Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil