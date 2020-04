Feriado da Semana Santa sem praia em Anchieta

today7 de abril de 2020 remove_red_eye106

O feriado da Semana Santa está chegando e este ano os balneários de Anchieta não podem ser o destino de muitas pessoas que sempre escolhem a cidade para descansar. Em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura determinou o fechamento do acesso às praias.

Foi iniciado ontem (06) o isolamento das praias de Anchieta. A ação é em atendimento ao Decreto Municipal nº 5990/2020, que proíbe a permanência coletiva ou individual de pessoas nas praias, além de estabelecer regras para o funcionamento do comércio, como medidas para combater o avanço do Coronavírus.

De acordo com o gerente da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira, os guardas vidas e os guardas municipais iniciaram o isolamento das praias e orientaram pessoas que já estavam nos locais. A partir de hoje equipes irão realizar ações de orientação em diversas praias e lagoas do município, a fim de informar sobre as determinações do decreto e a importância do isolamento social. “Vamos percorrer as praias, abordar as pessoas e passar todas as informações. Precisamos manter o isolamento social e evitar a proliferação do coronavírus em nossa cidade”, disse.

Conforme o documento, expedito na última sexta (03), a Guarda Civil Municipal e a Gerência de Fiscalização de Obras, Posturas e Transportes terão autorização para providenciar medidas necessárias para dispersão das pessoas. A proibição de frequentar as praias vale até 13 de abril.

Estão prorrogadas até 13 de abril várias determinações já expedidas em decretos publicados anteriormente, que definem funcionamento de comércios, entre outras recomendações. Já a suspensão das aulas, a realização de eventos executados ou apoiados pela municipalidade, além das atividades esportivas e as desenvolvidas para os idosos estão prorrogadas até 20 de abril.

Pós Pandemia

Assim que passar o período de quarentena e a pandemia no covid-19 as praias de Anchieta estarão totalmente liberadas para visitantes e turistas, com seus atrativos e serviços de qualidade. Quiosques, restaurantes, pousadas e outros comércios estão se organizando para qualificar ainda mais seus serviços para atender com novidade após a pandemia.

A Prefeitura também vem realizando obras de infraestrutura e revitalização de balneários. Em agosto deste ano o balneário de Castelhanos estará de cara nova com as obras de revitalização da orla. Na Praia Central a prefeitura iniciou a revitalização e reconstrução do calçadão, além do muro de contenção da maré na Vila Samarco. As Praias de Parati e Inhaúma também ganharam melhorias em suas orlas. Já em Iriri, na Praia dos Namorados, a prefeitura firmou convênio com o Governo do Estado para revitalização de toda praia.