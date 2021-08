Fernando e Sorocaba anunciam turnê nos Estados Unidos no final do mês

Fernando & Sorocaba confirmaram uma turnê nos Estados Unidos no final do mês de agosto. Depois de vários meses parado por conta da pandemia, a sequência de shows terá início em Orlando/FL, no dia 21, depois Boston/MA (22), Miami/FL (27), Danbury/CT (28), e o encerramento acontece em São Francisco/CA, no dia 29 de agosto.

Sorocaba confessa: “Estamos muito felizes em anunciar essa turnê e ansiosos demais para subir no palco depois de tanto tempo. A saudade de fazer show está grande, então estamos preparando com muito carinho nosso repertório e todos os detalhes das apresentações. Vai ser lindo”.

Já Fernando, completa a fala do parceiro: “Sempre fomos muito bem recebidos nos Estados Unidos pelo público e estamos com saudades desse contato com nossos fãs. Fizemos algumas lives durante a pandemia, mas nada se compara ao calor humano da plateia”.



Com a nova música ‘Papai Chorando’, em parceria com Henrique e Juliano, ganhando cada vez mais destaque nas plataformas digitais – são mais de 2 milhões de views e 1 milhão de streamings em apenas 2 semanas do lançamento -, sua presença no repertório exclusivo das apresentações está mais do que confirmada e, inclusive, será a primeira performance ao vivo do single. A dupla está em estúdio preparando todos os detalhes e com ensaios a todo vapor.