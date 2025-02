Ferraço debate projetos de qualificação profissional para a população de Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, se reuniu nesta terça-feira (18) com representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) para discutir a implementação de um projeto voltado para a qualificação profissional da população. O objetivo é capacitar os moradores para atender à crescente demanda das empresas nos setores de indústria, comércio e serviços, promovendo mais oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico para a cidade.

A qualificação da mão de obra local tem sido uma das prioridades da gestão de Ferraço, que entende a importância de preparar os trabalhadores para os desafios de um mercado em constante transformação. Com o projeto, espera-se não apenas oferecer melhores condições de empregabilidade, mas também fortalecer a economia local, criando um ciclo positivo de crescimento.

O prefeito Ferraço enfatizou a relevância desse tipo de parceria para o progresso da cidade. “Estamos focados em promover o desenvolvimento de Cachoeiro, e para isso, precisamos garantir que nossa população esteja capacitada para atender às necessidades do mercado de trabalho. A qualificação profissional é um passo essencial para que possamos atrair mais investimentos e gerar novas oportunidades de emprego para os cachoeirenses. Estamos comprometidos em apoiar nossos cidadãos a se destacarem no mercado, não apenas no presente, mas também no futuro”, afirmou.

A realização de um projeto de qualificação profissional será uma peça chave para aumentar a competitividade da cidade e garantir que as empresas locais possam contar com uma mão de obra bem treinada e especializada. A parceria com a Findes reforça o compromisso da gestão municipal em investir na formação dos cidadãos, criando um ambiente propício ao crescimento e à inovação.