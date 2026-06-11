Festa de Cachoeiro 2026 tem programação completa divulgada

today10 de junho de 2026 remove_red_eye94

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou oficialmente a programação completa da Festa de Cachoeiro 2026, que acontecerá entre os dias 20 e 29 de junho. Neste ano, a celebração em homenagem aos 159 anos de emancipação política do município chega com uma grande novidade: o retorno da tradicional parte agropecuária, resgatando uma das marcas históricas do evento e fortalecendo a ligação da cidade com o campo.

A programação reúne atividades esportivas, culturais, religiosas e cívicas, além de grandes shows nacionais, atrações regionais e uma ampla estrutura no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

Entre os destaques está a Expo Country, que contará com rodeio profissional, mini fazendinha para as crianças, Copa de Marcha, Prova do Laço Campista, feira de empreendedores, parque de diversões e diversas atrações voltadas para toda a família.

Os shows nacionais também prometem atrair milhares de pessoas. A programação contará com apresentações de Davi Sacer, Adoração e Vida, Felipe e Rodrigo, Só Pra Contrariar, Michel Teló, além de artistas regionais e locais que se apresentarão ao longo dos cinco dias de festa.

Outro diferencial deste ano será a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, prevista para acontecer no Parque de Exposições, ampliando ainda mais as opções de entretenimento para moradores e visitantes.

Além das atrações no Parque de Exposições, a programação inclui eventos tradicionais como a Corrida Kids, Corrida São Pedro, recepção do Cachoeirense Ausente, sessão solene da Câmara Municipal, Noite de Homenagens, Baile do Jaraguá, Baile de Gala dos Caçadores Carnavalescos, procissão e missa de São Pedro, além do tradicional desfile cívico escolar.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a edição de 2026 representa o reencontro da cidade com uma das maiores tradições de sua história.

“Preparamos uma programação diversificada, capaz de atender todos os públicos e valorizar aquilo que faz parte da identidade de Cachoeiro. O retorno da exposição agropecuária, do rodeio, das provas equestres e das atividades ligadas ao campo resgata uma tradição muito querida pela população. Ao mesmo tempo estamos fortalecendo a cultura, o turismo, o empreendedorismo e oferecendo grandes atrações para moradores e visitantes”, destacou.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou que a festa foi planejada para devolver à população um evento grandioso e à altura da importância de Cachoeiro de Itapemirim.

”Estamos devolvendo ao povo de Cachoeiro uma festa completa, com suas raízes, suas tradições e sua vocação agropecuária. Queremos que as famílias participem, que os comerciantes sejam beneficiados, que os empreendedores tenham oportunidades e que a cidade receba visitantes de toda a região. Será uma festa organizada, segura e preparada para celebrar a história e o orgulho de ser cachoeirense”, afirmou Ferraço.

A expectativa da administração municipal é que milhares de pessoas participem da programação durante os dez dias de festividades, movimentando a economia local, fortalecendo o turismo e consolidando novamente a Festa de Cachoeiro como um dos principais eventos do Espírito Santo.

Programação da Festa de Cachoeiro 2026

20/06 – Sábado

Linha Vermelha (altura da Estação Ferroviária)

16h – Corrida Kids – com atividades recreativas para o público infantil

21/06 – Domingo

Linha Vermelha (altura da Estação Ferroviária)

07h – Corrida São Pedro

23/06 – Terça-feira

Rotatória da Itapemirim

14h – Recepção do Cachoeirense AusenteCentro Operário

15h – Recepção do Cachoeirense Ausente

Cerimonial Sonho Meu

19h – Sessão solene da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

25/06 – Quinta-feira

Cerimonial Bom Gosto

A partir das 19h – Noite de Homenagens

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

18h – Expo Country – Abertura da Feira Empreendedor

20h – Banda Local

21h – Show Gospel Nacional – Davi Sacer

26/06 – Sexta-feira

Jaraguá Tênis Clube

26/06 – Baile do Jaraguá

26/06 Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

18h – Expo Country – Abertura da Feira Empreendedor

20h – Rodeio

22h – Filipe Alves

00h – Felipe e Rodrigo

27/06 – Sábado

Ponte de Ferro Festa da Praça Vermelha

Caçadores Carnavalescos Clube

22h – Baile de Gala

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

10h – Expo Country – Início da Prova do Laço Campista

17h – Expo Country – Abertura da Feira Empreendedor

18h – Duda do Pagode

20h – Rodeio

22h – Maru

00h – Só Pra Contrariar

28/06 – Domingo

Catedral de São Pedro

15h – Saída da procissão de São Pedro

Campo do Grêmio Santo Agostinho no bairro Vila Rica

16h – Missa de São Pedro

18h – Show com Adoração e Vida

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

10h – Expo Country – Início da Copa de Marcha (Poeirão)

16h – Mara Lovati

17h – Expo Country – Abertura da Feira Empreendedor

20h – Rodeio

22h – Michel Teló

00h – Banda Beijo Com Mel

29/06 – Segunda-feira

Praça Jerônimo Monteiro

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho – caminhada por diversos bairros da cidade

8h – Visita ao Busto de Newton Braga

Linha Vermelha (Estação Ferroviária)

A partir de 08h30 – Desfile Cívico Escolar

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

10h – Abertura dos portões

14h – Exibição da Copa do Mundo (Seleção Brasileira) a confirmar

14h – Koisa Nossa

15h – Paula Neves

17h – Expo Country – Abertura da Feira Empreendedor

17h30 – Exibição da Copa do Mundo (Seleção Brasileira) a confirmar

19h30 – Rodeio