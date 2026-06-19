Festa de Cachoeiro terá reforço policial e reconhecimento facial

today19 de junho de 2026 remove_red_eye69

Evento contará com videomonitoramento integrado, aumento do efetivo de segurança e tecnologia para identificação de foragidos da Justiça

A Festa de Cachoeiro 2026 contará com um amplo esquema de segurança para garantir a tranquilidade do público durante a programação, que acontece entre os dias 20 e 29 de junho. Com expectativa de reunir mais de 80 mil pessoas em diversos eventos espalhados pelo município, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e as forças de segurança definiram uma operação integrada que envolverá reforço policial, videomonitoramento em tempo real e tecnologia de reconhecimento facial.

O planejamento foi alinhado em reunião realizada na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar e contará com a participação da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, agentes municipais de trânsito, equipes de segurança privada e secretarias municipais envolvidas na organização da festa.

Durante toda a programação serão realizadas ações preventivas e ostensivas, incluindo blitzes com utilização de etilômetro, fiscalização de veículos e condutores, abordagens preventivas e operações voltadas ao combate à criminalidade. O reforço será concentrado nos acessos ao Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa e nos demais pontos que receberão atividades da programação oficial.

Um dos destaques da operação será o aumento do efetivo policial. Unidades da Polícia Militar de toda a região Sul do Espírito Santo darão apoio ao policiamento durante os dias de festa, ampliando a presença de agentes em áreas de grande circulação de pessoas.

Além do reforço presencial, o Parque de Exposições contará, entre os dias 25 e 29 de junho, com um moderno sistema de videomonitoramento integrado às forças de segurança. Câmeras de alta definição e tecnologia de reconhecimento facial permitirão o acompanhamento em tempo real de toda a movimentação no local.

A ferramenta auxiliará na identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e indivíduos com pendências junto à Justiça, fortalecendo as ações de prevenção e resposta rápida das equipes de segurança.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, a utilização da tecnologia amplia a capacidade operacional das forças que atuarão no evento.

“O videomonitoramento com reconhecimento facial permitirá uma atuação mais rápida e eficiente, contribuindo para a identificação de pessoas com pendências judiciais e auxiliando na prevenção de ocorrências. Nosso objetivo é garantir que as famílias possam aproveitar a festa com tranquilidade”, destacou.

Já o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, ressaltou que a segurança é uma das prioridades da organização.

“Estamos preparando uma das maiores festas dos últimos anos e buscamos unir entretenimento, organização e segurança. Queremos que moradores e visitantes possam aproveitar todas as atrações com conforto e tranquilidade”, afirmou.

A Festa de Cachoeiro 2026 contará com uma programação diversificada, incluindo shows nacionais, rodeio, Copa de Marcha, Prova do Laço Campista, mini fazendinha, feira de empreendedores, parque de diversões, além de atividades religiosas, esportivas e cívicas.

Com a integração das forças de segurança, reforço do policiamento e uso de tecnologia de monitoramento, a expectativa é oferecer um ambiente seguro para os milhares de visitantes que devem passar pelo município durante os dias de celebração.